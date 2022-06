Al Ferrara Summer Festival special guest Solomun

Sabato 25 giugno 2022 (dalle ore 19) terzo ed ultimo appuntamento a Ferrara con i pesi massimi della musica elettronica. Dopo Marco Carola (1° giugno), Ilario Alicante e Loco Dice (domenica 12 giugno), sabato 25 giugno è il turno di uno degli indiscussi re di Ibiza e non soltanto: Solomun, ospite più che speciale in piazza Trento e Trieste nell’ambito del Ferrara Summer Festival.

Una piazza medioevale unica nel suo genere per lignaggio ed eleganza, che eccezionalmente si concede ad un dj e produttore da anni idolatrato per carisma, selezioni musicali e la costante ricerca del suono che ancora non esiste e che il pubblico non sa ancora di volere. Sabato 25 giugno 2022 l’antica Piazza delle Erbe e la sua storia plurisecolare accolgono il set di Solomun, da diversi anni un riferimento assoluto nel djing e nella musica elettronica, grazie alle sue produzioni e ai suoi remix per Depeche Mode, Leonard Cohen e Nina Kraviz, alle sue serate al Pacha di Ibiza e ai suoi set in festival quali Coachella, Tomorrowland e Time Warp. Una combinazione perfetta, un appuntamento raro, di quelli che talvolta si celebrano all’estero e che sabato 25 giugno finalmente si possono celebrare anche in Italia. Sabato 25 giugno Solomun è affiancato dai dj Brina Knauss e Gauthier DM.

ticket in vendita a questo link

Le tre date elettroniche ferraresi sono organizzate da Unconventional Events, Madame Butterfly, Uncode e The Temple.

Sabato 25 giugno 2022 (dalle ore 19)

Piazza Trento e Trieste, Ferrara Summer Festival con Solomun

infoline: +39 320 7871782