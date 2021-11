Alicante e Loco Dice al Vanilla Club

Dopo Marco Carola, Ilario Alicante e Loco Dice. Dopo la riapertura stagionale lo scorso 9 ottobre 2021 con Marco Carola e relativo sold out, sabato 20 novembre nuovo appuntamento al Vanilla Club di Riazzino con i pesi massimi della techno: sabato 20 novembre il superclub ticinese ospita infatti Ilario Alicante e Loco Dice, un’accoppiata degna dei migliori festival e delle serate top di Ibiza.

Talento precoce se ne esiste uno, Ilario Alicante è stato il più giovane artista di sempre ad esordire al festival Time Warp: rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”, Alicante è entrato prestissimo nell’universo Cocoon di Sven Väth, arrivando a suonare nei migliori club e festival di tutto il mondo. Vincitore dei DJ Awards di Ibiza come miglior artista techno, Alicante arriva al Vanilla dopo il suo tour statunitense e i suoi set ad elrow di Amsterdam.

Sempre ai vertici degli indici di gradimento di pubblico e addetti ai lavori, Loco Dice ama contaminare house e techno, attingendo spesso e volentieri al suo retrogusto e alle sue radici hip-hop, così come non disdegna disimpegnarsi nel mondo della moda. La sintesi di tutto ciò? La sua ultima traccia ‘Cherchez LaGhost’, realizzata insieme a Ghostface Killah ed uscita lo scorso agosto: l’eclettismo di Yassine Ben Achour, in arte Loco Dice, ha davvero pochi eguali al mondo.

Sabato 20 novembre 2021 l’ingresso non è consentito ai minori di 18 anni: al Vanilla Club si accede soltanto con green pass, con possibilità di test rapido gratuito presso Palacinema e Centro Riazzino Curasuisse (dalle 21 all’1). Il green pass italiano è riconosciuto sia per l’entrata in Svizzera sia per l’ingresso alla serata.

vanillaclub.com/it