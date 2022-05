Al Vanilla Club special guest Rich The Kid

Tra gli indiscussi punti di forza del Vanilla Club di Riazzino, la capacità di proporre una programmazione musicale all’insegna della trasversalità più assoluta. Il prossimo e imminente esempio? La serata di sabato 7 maggio 2022, quando il locale ticinese ospiterà Rich The Kid.

Autentica star rap multiplatino, classe 1992, Dimitri Roger aka Rich The Kid può vantare miliardi di stream e visualizzazioni e collaborazioni con Migos, Kendrick Lamar, Future, Rick Ross, Chris Brown, Quavo, Offset, Lil Wayne e Swae Lee. Lo scorso ottobre ha unito le forze con Lil Wayne per il mixtape “Trust Fund Babies”, a marzo di quest’anno ha collaborato al brano “Jungle” degli ESCAPΞPLAN. La data al Vanilla di Rich The Kid fa parte del tour europeo che sempre questo mese lo porta ad esibirsi ad Amsterdam, Sofia e Budapest.

