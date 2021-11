Il meglio della eurodance al Vanilla Club

Sabato 4 dicembre 2021 notte esplosiva al Vanilla Club grazie a BoooM! The Explosion Of Fun. Il risultato? 5 sale con cinque generi musicali diversi. In particolare, una serata dedicata alla miglior eurodance grazie alla presenza di autentiche superstar quali DJ Antoine, Eiffel 65 e Da Brozz, artisti abili nel trasformare la musica da discoteca in successi pop come pochi altri al mondo.

DJ Antoine può essere definito uno tra gli artisti musicali rossocrociati di maggior successo internazionale, merito di indiscusse hit mondiali quali “Welcome To Saint Tropez” e “Ma Chérie” e di una serie di collaborazioni con icone assolute quali Pitbull, Enrique Iglesias, Snoop Dogg, Madonna e Britney Spears. I premi e gli award conseguito non si contano, così come i numeri e i dischi d’oro e platino conseguiti in ogni angolo del globo terracqueo.

Gli Eiffel 65 sono autori di successi planetari quali “Blue”, “Move Your Body”, “Lucky in My Life” e “Too Much of Heaven”, per un totale di oltre 15 milioni di copie vendute, culminate con il raggiungimento dei primi posti nelle classifiche di vendita statunitensi: un traguardo raggiunto da pochissimi artisti italiani in assoluto, non soltanto per quanto concerne la musica elettronica. “Blue” ottenne la nomination ai Grammy Awards, gli Oscar della Musica ed arrivò in vetta alla Eurochart Hot 100 Singles, che si basava sulle classifiche di diciassette nazioni europee.

Da Brozz è un progetto italiano formato dai fratelli Emanuele e Christian Cattaneo e che ama presentarsi con lo slogan “Born To Make U Dance”. Lil Jon & LMFAO, VINAI, DJ Antoine, Gabry Ponte, Klingande, Alexandra Stan e Serebro i principali artisti con i quali hanno collaborato; tra le loro release, spicca tra le tante la traccia “Show Me Love”, realizzato insieme a Rudeejay e Chico Rose con la voce di Robin S e uscito su Musical Freedom, l’etichetta discografica di Tiësto.

Sabato 4 dicembre 2021 l’ingresso non è consentito ai minori di 18 anni: al Vanilla Club si accede soltanto con green pass. Il green pass italiano è riconosciuto sia per l’entrata in Svizzera sia per l’ingresso alla serata.

vanillaclub.com