Tujamo e Mariah Angeliq al Vanilla per l’Easter Party

Cinque dancefloor, 25 dj, generi musicali per tutti i gusti. Il Vanilla Club di Riazzino fa davvero le cose in grande per il suo Easter Party di sabato 16 aprile 2022.

Lo speciale guest di sabato 16 aprile al Vanilla è il dj e producer tedesco Tujamo. Numero 36 nell’attuale Top 100 DJs Poll, la classifica della rivista inglese DJ Mag che decreta i 100 dj più popolari al mondo (oltre 1 milione 300mila voti lo scorso anno in totale), Tujamo vanta collaborazioni con artisti del calibro di Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Taio Cruz, Salvatore Ganacci e Laidback Luke e set nei migliori festival e club di tutto il mondo. Negli ultimi anni è infatti stato protagonista sui palchi di Tomorrowland, Lollapalooza, Ushuaïa Ibiza, Zouk di Singapore, Cavo Paradiso a Mikonos e tantissimi altri. A gennaio è uscito il suo singolo “Down” su Spinnin’ Records, che ha contributo a rafforzare la sua media mensile di 4milioni e 700mila ascoltatori, sommando tutti i canali di diffusione musicale.

Sabato 16 aprile, Tujamo è affiancato in main floor dai DA BROZZ e da C.H.R.X. Nella sala Red Sky ospite speciale la cantante Mariah Angeliq, famosa per le hit “El Makinon” e “Scantona” e per la sua collaborazione con J Álvarez. In sala 3 va in scena Beatbox, il party progressive e Goa, in sala 4 Hard Dance Ticino Floor, in sala Cream le migliori selezioni tech house.

Il Vanilla Club è il locale più grande e noto in Ticino, uno dei più conosciuti ed apprezzati sia in Svizzera interna sia dai clubber frontalieri, distando pochi chilometri dal confine italo-svizzero. Tra i suoi guest più celebri di questa stagione, spiccano i nomi di Anfisa Letyago, Deborah De Luca, Ilario Alicante, Joseph Capriati, Loco Dice e Marco Carola. Autentici fuoriclasse della console, che al Vanilla da sempre trovano un sound system di ultima generazione, ledwall, impianti C02 ed una serie di effetti speciali all’altezza dei migliori festival mondiali di musica elettronica.

vanillaclub