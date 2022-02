Al Vanilla Club special guest Deborah De Luca

Il Vanilla Club è tornato, ed insieme al Vanilla tornano i grandi appuntamenti con i migliori esponenti planetari della house e della techno. Sabato 12 febbraio 2022 Deborah De Luca è infatti ospite speciale nel club ticinese, dove in questa stagione hanno già suonato Ilario Alicante, Loco Dice e Marco Carola; sabato 5 marzo 2022 sarà la volta di un altro titano della console, Joseph Capriati.

Prima italiana in classifica nella Top 100 Alternative di DJ Mag del 2021, da anni Deborah De Luca suona nei migliori festival e nei migliori club mondiali. Giusto per limitarsi allo scorso anno, la De Luca è stata special guest in festival quali Arc Music, Saga e Caprices, in club come Fabrik di Madrid, The Egg di Londra e in eventi quali il party di compleanno di Circus in quel di Liverpool. A marzo suonerà all’Ultra Music Festival in Australia. Nel 2018 ha dato vita alla sua etichetta discografica Sola_mente Records, nel 2020 la sua traccia “Fuori” è stata remixata da Carl Cox. Nei suoi set unisce hard techno, grooves minimal e passaggi sonori melodici.

Il Vanilla Club è il locale più grande e noto in Ticino, uno dei più conosciuti ed apprezzati sia in Svizzera interna sia dai clubber frontalieri, distando pochi chilometri dal confine italo-svizzero. Tra i suoi guest più celebri, insieme ai succitati, spiccano i nomi di Carl Cox, Ricardo Villalobos e Sven Väth: autentici fuoriclasse del djing, che al Vanilla da sempre trovano sound system di ultima generazione, ledwall, impianti C02 ed una serie di effetti speciali all’altezza dei migliori festival mondiali di musica elettronica.

Grazie al 2G+ (vaccinati o guariti) è possibile divertirsi in sicurezza al Vanilla Club: se si è vaccinati o se si è guariti dal COVID da meno di 4 mesi, si potrà accedere al Vanilla mostrando il covid pass/green pass. Se invece si è vaccinati o si è guariti da oltre 4 mesi, sarà possibile sottoporsi ad un test gratuito dalle 21.30 alle 2 di notte nel COVID SAFE a 50 metri dall’ingresso del Vanilla. Il green pass italiano è riconosciuto sia per l’entrata in Svizzera sia per l’ingresso alla serata.

Sabato 12 febbraio 2022 (dalle ore 23)

Deborah De Luca @ Vanilla Club

Strada Cantonale Riazzino

Canton Ticino, Svizzera

info@vanillaclub.com

+41 77 503 44 47