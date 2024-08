Phi Beach, agosto 2024: tutti gli special guest

Dal 1° al 24 agosto 2024 il Phi Beach in Costa Smeralda è aperto tutte le sere. Il club italiano meglio classificato nella Top 100 Clubs della rivista inglese DJ Mag è ubicato all’interno di un’antica fortezza a pochi chilometri da Porto Cervo, proprio di fronte ad una spiaggia unica per bellezza e fascino, con bar all’aperto e numerosi spazi per godersi i migliori tramonti ogni sera e per ballare sino a notte fonda con la musica dei migliori dj del pianeta, accompagnati da video mapping ed effetti visivi mozzafiato.

La programmazione del Phi Beach propone sabato 10 Themba, domenica 11 Peggy Gou, lunedì 12 Bora Uzer, martedì 13 Carl Cox, mercoledì 14 PAWSA, giovedì 15 The Martinez Brothers, venerdì 16 Black Coffee e Shoba, sabato 17 Carlita, domenica 18 Jamie Jones, lunedì 19 Bob Sinclar, martedì 20 DJ Tennis, mercoledì 21 Kungs, giovedì 22 Claptone, venerdì 23 Argy, sabato 24 Jimmy Sax, sabato 31 guest da annunciarsi, sabato 7 settembre gran finale di stagione con Themba.

La DJ e producer coreana Peggy Gou è da anni una figura di spicco nelle console dei club e sui palchi principali dei festival di musica elettronica più rinomati al mondo. Il suo percorso, inizialmente underground, l’ha portata a diventare un’icona mainstream, apparendo su numerose copertine di magazine di tutto il globo terracqueo. il britannico Carl Cox è una vera e propria enciclopedia vivente della musica elettronica e deve essere considerato uno dei migliori deejay di tutti i tempi grazie al suo stile e ad un carisma unici: un pioniere indiscusso, punto di riferimento per ogni DJ, passato, presente e futuro. Black Coffee (nella foto d’apertura) è una vera e propria icona mondiale; primo resident nella storia dell’Hï Ibiza, vanta collaborazioni con Drake, Alicia Keys, Beyoncé e P. Diddy; nel 2022 ha ulteriormente consolidato la sua fama vincendo un Grammy Award, lo scorso anno si è esibito al Madison Square Garden di New York.

Tra le tante novità di quest’anno del Phi Beach spiccano le feste esclusive all’interno del The Rock Club, il club nel club del Phi Beach, raggiungibile soltanto attraversando un passaggio segreto in una grotta. Tutto questo rende il locale, gestito dal 2008 dall’imprenditore visionario Luciano Guidi, un luogo essenziale per una clientela cosmopolita per un’esperienza clubbing davvero esclusiva, uno stile di vita bohémien e la scoperta della cultura locale sarda in un ambiente unico.

Phi Beach sarà aperto sino a sabato 7 settembre 2024. Phi Beach: molto più di un club.

https://www.phibeach.com