Phi Beach closing season party con Themba

Sabato 9 settembre 2023 chiusura in grande, grandissimo stile per il Phi Beach di Arzachena.

Il locale simbolo della Costa Smeralda si congeda con un’ospite più che speciale, il dj e producer sudafricano Themba, uno dei massimi protagonisti mondiali in ambito Afro House. Themba ha iniziato a diventare un riferimento per club e festival di tutto il mondo nel 2018 grazie alla sua traccia “Who Is Themba”: da allora la sua ascesa è stata inarrestabile, ribadita e certificata dal suo album “Modern Africa, Pt I – Ekhaya” (Armada Music) e dal suo EP “Heritage”, quest’ultimo un autentico omaggio a Fela Kuti, con tutta probabilità il più grande artista musicale africano di tutti i tempi.

Con Themba il Phi Beach conclude nel migliore dei modi un’estate che lo ha visto ospitare in una location da sogno il meglio del djing mondiale: Claptone, Bob Sinclar, Jayda G, Black Coffee, DJ Tennis, Carl Cox, Bora Uzer, Folamour, Tale Of Us, Fideles, Themba, Peggy Gou, Purple Disco Machine, Bedouin, Diplo, Blond:ish, Fatboy Slim, Jamie Jones e tanti altri ancora. Tutti autentici pesi massimi della consolle, da sempre protagonisti nei migliori club mondiali da Ibiza a Miami, da Londra agli Emirati, così come non mancano mai nelle line up dei festival più importanti del pianeta.

Una line up stellare nel vero senso della parola, autentici fuoriclasse che hanno impreziosito in maniera decisiva una realtà unica ed esclusiva come il Phi Beach, dove godere di una spiaggia privata dotata di ogni comfort, ammirare il miglior tramonto possibile, cenare in puro stile gourmet e ballare con i top dj, accompagnati da video mapping ed effetti visivi mozzafiato. Uno degli altri elementi distintivi del Phi Beach è il design elegante e raffinato, che combina materiali naturali quali legno e pietra con elementi moderni e minimalisti. E per chi cerca atmosfere ancor più ovattate, la terrazza del Rock Club sa essere intima ed esclusiva nel migliore dei modi, con un ingresso a parte in grado di garantire riservatezza e privacy.

Tutto questo rende il locale, gestito dal 2008 dal patron Luciano Guidi, un punto di riferimento imprescindibile per una clientela cosmopolita. Fattori difficili da riscontrare in assoluto, quasi impossibili da trovare in un’unica realtà. A meno di non essere il Phi Beach.

