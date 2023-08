Amnesia Milano 2023/24: #OpenEyesDreamers

È il momento di tornare a sognare, è il momento di tramutare in realtà quello che si desidera. È il momento di annunciare il ritorno di Amnesia Milano, che sabato 9 settembre 2023 inaugura la sua 21esima stagione all’insegna dell’hashtag #OpenEyesDreamers. In console CamelPhat e Earthlife.

Sempre al passo con i tempi, spesso e volentieri anticipandoli, Amnesia Milano è pronta per un nuovo filo conduttore nel quale convivano ideale e reale, naturale ed artificiale; opposti che convivono, si attraggono e talvolta si respingono, alla ricerca costante e sistematica di un proprio equilibrio. Sonoro e visivo. La stagione 2023/24 di Amnesia Milano sarà all’insegna del rinnovamento nella continuità, in quanto sempre più autentico hub degli eventi elettronici più ricercati, anche e soprattutto in concomitanza di momenti come le Fashion Week ed il Fuori Salone e dei prefestivi quali Halloween e Capodanno, proponendo come sempre guest di livello e una serie di periodic resident pronti ad ulteriori salti di qualità.

Sabato 9 settembre 2023 Amnesia Milano inizia come meglio non potrebbe con i CamelPhat e gli Earthlife, per proseguire sabato 16 con Chris Avantgarde, Massano ed Ebmath; giovedì 21 al via i party connessi alla Fashion Week con Black Coffee in daytime all’Ex Macello, per poi proseguire venerdì 22 al Fabrique con la premiére stagionale di Vision insieme a Solomun, sabato 23 di nuovo all’Ex Macello, sempre in daytime, con Zamna Milano con Loco Dice, Brina Knauss, Toto Chiavetta, Afshin Momadi ed Ebmath e in serata all’Amnesia con l’aftershow di Zamna insieme ai Bedouin e Brina Knauss in collaborazione con Social Music City; sabato 30 in console all’Amnesia Gordo e Alex Rubia.

Ottobre 2023 inizia come meglio non potrebbe venerdì 6 con Boris Brejcha in concerto al Fabrique, insieme a Deniz Bul e Moritz Hofbauer; da sabato 7 si torna all’Amnesia per sino ad Halloween con i Meduza (sabato 7), sabato 14 con il party 21 Years Celebration per il 21esimo compleanno del locale (line up da annunciarsi), sabato 21 con Kevin De Vries e Cassian, sabato 28 con guest da annunciarsi, martedì 31 Halloween Night con Leon extended set. Tutti i dettagli nei successivi comunicati.

L’identità visiva di Amnesia Milano è sviluppata dallo studio Altrimage, che da dodici anni cura l’immagine del locale milanese e che quest’anno intraprenderà un viaggio di ricerca attraverso l’Intelligenza Artificiale, con una serie di tematiche che varieranno di bimestre in bimestre, alla ricerca di quell’ascolto e di quelle esperienze immersive dai quali club e serate non possono più prescindere, concetti che Amnesia Milano insegue e persegue da prima di chiunque altro.

#OpenEyesDreamers, perché “il vincitore è un sognatore che non si è mai arreso” (Nelson Mandela)

Foto di Gabriele Canfora per Gabriele Canfora – Lagarty Photo