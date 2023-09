Gordo special guest all’Amnesia Milano

Un club ed un dj devono sempre saper intercettare e precedere ogni novità, devono “saper cambiare prima di essere costretti a farlo” (Jack Welch Jr.). Caratteristiche si addicono alla perfezione all’Amnesia Milano, che quest’anno festeggia la sua 21esima stagione e a Gordo, in console sabato settembre all’Amnesia insieme ad Alex Rubia.

Nato in Guatemala e trasferitosi sin da bambino negli Stati Uniti, all’anagrafe Diamanté Anthony Blackmon, Gordo è in una sua nuova fase artistica, dopo aver utilizzato per anni il moniker Carnage. Numero 25 nella Top 100 DJs Poll di DJ Mag, Gordo ha collaborato in qualità di produttore all’ultimo album di Drake “Honestly Nevermind”: la sua performance all’ ultimo festival Coachella è stata tra le più acclamate, il suo ultimo brano “Parcera”, realizzato insieme a Maluma, un’indiscussa hit. Gordo è attivissimo anche sul fronte solidale: nella natia Guatelama ha interamente finanziato l’apertura di due scuole per dare alle future generazioni l’opportunità di istruirsi.

Alex Rubia è uno dei dj e producer milanesi che in questa e nella passata stagione si è guadagnato con pieno merito un proprio ruolo all’Amnesia Milano, club sempre attento ai talenti emergenti se non già emersi.

Ingresso Amnesia Milano sabato 30 settembre 2023: early bird 20€+d.d.p., prima release 25€+d.d.p.

www.amnesiamilano.com