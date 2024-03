All’Amnesia special guest Deborah De Luca

Determinazione e passione sono caratteristiche che non devono mai mancare in un club, in una serata e in un dj: caratteristiche che ritroviamo al 100% nella serata di sabato 23 marzo all’Amnesia Milano con i dj Deborah De Luca e Richey V.

Miglior dj italiana classificata nella Top 100 della rivista DJ Mag, Deborah De Luca è in line up da anni nei migliori club e nei migliori festival di tutto il mondo: febbraio 2024 la vede ad esempio in console allo Space di Miami, all’Electric Daisy Carnival in Messico e lo Skyline Festival a Los Angeles. I suoi set sono sempre molto carichi e sanno unire nel migliore dei modi hard techno e miminal groove, senza trascurare la giusta dose di melodia. Uno stile che si riflette anche nelle sue produzioni discografiche e nei suoi remix, in particolare per la sua label Solamente Records.

Richey V da anni è periodic resident all’Amnesia, dove ha condiviso di stagione in stagione la console con tanti dei guest che si sono succediti nella console della discoteca milanese. Merito di un approccio alla techno che sa sempre suscitare la giusta empatia, merito della sua capacità di avere sempre un filo diretto vincente con il dancefloor. Lo ritroviamo all’Amnesia dopo aver condiviso la console tra le altre con Nina Kraviz, Sama’ Abdulhadi e Stella Bossi.

Ingresso Amnesia Milano sabato 23 marzo 2024: early bird 22,5€+ddp, prima release 27,5€+ddp

