De Luca, de Witte e Sangiuliano in console a Vision

Venerdì 21 marzo e venerdì 4 aprile 2025 nuovi appuntamenti con Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano in programma al Fabrique, sempre a Milano. Venerdì 21 marzo in console Deborah De Luca e Richey V, venerdì 4 aprile Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano e Richey V.

Venerdì 21 marzo 2025: Deborah De Luca e Richey V.

Miglior dj italiana classificata nella Top 100 della rivista DJ Mag, Deborah De Luca è in line up da anni nei migliori club e nei migliori festival di tutto il mondo, dallo Space di Miami all’Ultra Music Festival, dal Time Warp all’Amnesia di Ibiza. I suoi set sono sempre molto carichi e sanno unire nel migliore dei modi hard techno e miminal groove, senza trascurare la giusta dose di melodia. Uno stile “hard pop” – per utilizzare le sue parole – e che si riflette anche nelle produzioni discografiche e nei remix, in particolare per la sua label Solamente Records. E proprio venerdì 21 marzo 2025 esce il suo nuovo album “Hard Pop Vol.2”, come da lei stessa annunciato sulle sue pagine social.

Richey V, co-fondatore di Void, si è formato nella cosiddetta scena indie, condividendo a più riprese la console con top dj del calibro di Amelie Lens, Adam Beyer, Chris Liebing, Joseph Capriati, Nina Kraviz, Sama’ Abdulhadi e della stessa Deborah De Luca. Richey V sa distinguersi brillantemente anche sul fronte discografico: la sua ultima produzione si intitola “Candy Brain”, uscita lo scorso dicembre su [D.P.T.H. Records].

Venerdì 4 aprile 2025: Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano e Richey V.

Serata dopo serata, produzione dopo produzione, Charlotte de Witte (nella foto in main stage al Tomorrowland) sa sempre come ridefinire ed ampliare i confini della musica elettronica. Miglior dj techno per la Top 100 della rivista DJ Mag per cinque anni consecutivi, la de Witte ha iniziato il 2025 come meglio non si poteva, anche e soprattutto con i tre sold out alla Flanders Expo della sua città, dove ha suonato insieme all’amica e collega Amelie Lens, un sodalizio palesatosi all’Amsterdam Dance Event e rinforzato dalla loro recente EP “One Mind”. Charlotte de Witte rappresenta tutto quello che ci aspetta dai dj: tecnica sopraffina, innovazione e visione. Caratteristiche che saprà mostrare una volta di più nel suo set a Vision, come soltanto un’autentica regina della techno.

E se Charlotte de Witte è una regina della techno, Enrico Sangiuliano è uno dei re, da anni protagonista nello scenario dance mondiale grazie ad uno stile ed una conoscenza musicale che ha pochi riscontri al mondo. Le sue qualità si esplicano ai massimi livelli sia in console sia in studio di registrazione, come dimostrano le sue produzioni, sempre capaci di esplorare ed espandere le affinità tra sonorità, spazio e tempo; massima espressione di tutto ciò, il suo progetto Nine to Zero, iniziato nel maggio del 2022 e che si concluderà dopo dieci capitoli. Uno di questi capitoli si intitola “Reflection”, tre tracce firmate insieme dalla de Witte e da Sangiuliano, di nuovo insieme sul fronte discografico dopo aver realizzato insieme un epico remix di “The Age of Love”, uno degli inni dance più importanti di sempre.

