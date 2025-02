Vision presenta ARGY, Avantgarde e Armonica

Ci sono momenti che fanno la storia, che segnano un prima ed un dopo, come lo show The End of Genesis di ANYMA in scena alla Sphere di Las Vegas tra fine 2024 ed inizio 2025: uno spartiacque totale ed assoluto al quale non era stato dato assistere sin dai tempi dei Daft Punk, un autentico punto di ritorno per quanto concerne la musica elettronica e l’intrattenimento in generale.

I dj e producer ARGY e Chris Avantgarde sono stati tra gli artisti che si sono esibiti a Las Vegas. Entrambi saranno in console insieme agli Armonica per il primo appuntamento annuale di Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano che venerdì 28 febbraio 2025 torna al Fabrique di Milano durante la Fashion Week in calendario dal 25 febbraio al 3 marzo.

Il greco Argy ha sempre avuto una visione globale della musica, sin dalle sue prime release con label del calibro di Cadenza e Cocoon sino ad arrivare a “New World”, il suo album uscito nel 2024 su Afterlife, per il quale ha rivelato di essersi ispirato alla saga cinematografica di Matrix; le sue selezioni contemplano richiami alla House anni novanta sino ad arrivare alla melodic e alla minimal techno, come dimostra ad esempio il suo set per la piattaforma Cercle dello scorso aprile, trasmesso dalle Alpi Svizzere e che in breve tempo ha realizzato oltre due milioni di views.

Nato in Germania ma da tempo residente a Londra, Chris Avantgarde (nella foto) si è formato musicalmente come pianista jazz e classico: un know how che lo porta a muoversi con eguale abilità tra l’elettronica da ballo e quella più funzionale a colonne sonore e videogiochi. Vanta produzioni per le etichette discografiche Afterlife e Drumcode, remix per Billie Eilish e Depeche Mode e collaborazioni con colossi multimediali quali HBO e Netflix.

Gli italiani Armonica sono sempre più un riferimento nel panorama internazionale del clubbing e dei festival. Costantemente in tour tra Europa, Asia e Americhe, sono da sempre in prima linea negli eventi Afterlife e Zamna, così come sono spesso di casa nella one-night Vision, dove tornano per questa serata più che speciale di fine febbraio.

ingresso Fabrique Milano venerdì 28 febbraio 2025 (dalle ore 23.30): early bird 30€ + ddp, prima release 35€ + ddp

