Midance 2021 alla Milano Music Week

Si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 novembre 2021 l’edizione 2021 di Midance, che quest’anno unisce le forze insieme a F.I.P.I. e Convention Deejay. Durante la Milano Music Week produttori musicali, discografici, musicisti, dj, promoter potranno anche quest’anno incontrarsi tra Milano e Arese in presenza e con attività in streaming, con la presenza tra gli organizzatori anche la LIDU, la Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo. Tra gli argomenti che saranno trattati durante il Midance, produzione musicale, placement, promozione e scouting musicale, così come il programma quotidiano prevede scouting e relazioni con Midance & F.I.P.I., tavoli di lavoro con F.I.P.I., feedback produzioni con Midance, formazione musicale ed endorsing con Convention Deejay e tavoli di lavoro con F.I.P.I. Tutte le informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.