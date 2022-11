Midance e Convention Deejay 2022

Si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 novembre 2022 a Milano e ad Arese la nuova edizione di Midance e Convention Deejay: Produttori musicali, discografici, musicisti, dj, promoter si incontreranno per sviluppare attività in presenza e in streaming.

Il sodalizio solennizza l’evento italiano b2b, ormai anche in versione itinerante dopo le date di Ibiza di questa estate. Midance e Convention Deejay si focalizzano anche in questa occasione sullo stato di salute del comparto che include i live, dai concerti ai festival sino alle discoteche. Midance, giunto al suo 20° compleanno, affronterà attraverso diverse tematiche la produzione musicale, il placement, la promozione e lo scouting. Main partner anche per quest’anno sarà DJ Mag Italia; tra i partner di questa edizione F.I.P.I., Big Biz e LIDU.

La tre giorni di Midance e Convention Deejay prevede questi tre macro-aree: Midance e Convention Deejay Pre Party 2022 (venerdì 11 novembre dalle ore 18.30 al Frida di Milano), Nuovi tool, nuove tecnologie a supporto dei dj (sabato 12 novembre dalle ore 17.30 alla Kong Location di Arese) e Music business a 360 (domenica 13 dicembre dalle ore 11 alla Kong Location di Arese). Il programma completo della tre giorni sulla pagina Facebook di Midance.

Midance e Convention Deejay saranno trasmessi in diretta su questo link.