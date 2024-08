SAGA by Bedouin all’ex Macello di Milano

Sabato 7 settembre 2024: dopo la pausa estiva, i grandi appuntamenti con il meglio dell’elettronica mondiale tornano all’ex Macello: sabato 7 settembre si ricomincia come meglio non si potrebbe con SAGA, il party che i Bedouin stanno da anni portando in giro per il mondo elevandolo sempre di più ai massimi livelli.

Sabato 7 settembre 2024 insieme ai Bedouin in consolle all’ex Macello ci saranno Acid Pauli b2b Viken Arman, Ageless e Valerie Fox.

Provenienti da Miami, radici giordane ed egiziane, Tamer Malki e Rami Abousabe aka Bedouin con SAGA sanno sempre portare il pubblico in una nuova dimensione, dove musica, sogni ed immaginazione si miscelano come per magia, grazie ad uno stile musicale che unisce deep house, techno e suoni melodici. Anche questa estate SAGA si svolge tutti i mercoledì al Pacha di Ibiza, dove si sta confermando una delle serate più apprezzate da pubblico ed addetti ai lavori. Con SAGA ed i Bedouin si vola sempre altissimo e così avverrà una volta di più all’ex Macello.

Acid Pauli ha una particolare abilità nel fondere ritmi elettronici profondi con elementi acustici ricchi e inaspettati, creando paesaggi sonori immersivi senza pari per chi segue il suo ritmo: i suoi set vanno oltre ogni più rosea aspettativa. Altrettanto di qualità la musica di Viken Arman, grazie ad una selezione che attinge a richiami jazz, house, minimal, hiphop e world music; Ageless è uno dei nomi più attenzionati in questa estate 2024, i suoi set per il CircoLoco sanno sempre fare la differenza. Armonia e melodia sono le linee guida di Valerie Fox, sempre con la massima attenzione ad intercettare le nuove tendenze sonore prima che diventino tali.

ingresso SAGA by Bedouin sabato 7 settembre 2024: 25€ (early bird), 30€ (prima release) + diritti di prevendita

www.amnesiamilano.com