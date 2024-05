Le prime date di Holi Dance Festival 2024

Torino, Milano e Napoli sono le prime tre città che ospiteranno il tour estivo 2024 di Holi Dance Festival, il più amato festival dei colori, che anche questa estate si svolgerà nelle più importanti città e località turistiche italiane. Organizzato da Unconventional Events, Il tour 2024 di Holi Dance Festival si prospetta più spettacolare che mai, grazie alla presenza di ospiti nazionali ed internazionali e tante altre novità, con una produzione sempre più all’avanguardia, effetti speciali e le migliori tecnologie audio e visual.

Il tour estivo 2024 di Holi Dance Festival inizia domenica 9 giugno al WhiteMoon di Torino e prosegue sabato 15 al Carroponte di Milano e domenica 23 all’Arenile di Bagnoli.

In line up Jessie Diamond e Lady Ross Vodkalist più un guest ancora da annunciarsi (a Torino), Padre Guilherme, DJ Matrix, Paolo Noise, Room9, R101 con Fabio De Vivo e Il Musazzi, Renee la Bulgara, Jessie Diamond, Lady Ross Vodkalist (a Milano) e Padre Guilherme, R101 con Fabio De Vivo e Il Musazzi, Renèe la Bulgara, Lady Ross Vodkalist (a Napoli).

Lo scorso anno Padre Guilherme ha fatto ballare a Lisbona i partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù ed è stato capace di fare altrettanto a Monsterland – il one-day festival di Halloween più atteso, anch’esso organizzato da Unconventional Events – a dimostrazione che la musica elettronica è davvero un linguaggio universale, in grado di unire i giovani in maniera assolutamente unica e inclusiva. Il suo set è semplicemente perfetto per un evento come Holi.

Holi Dance Festival è un tripudio di colori, una festa gioiosa che tra le sue origini nell’India, celebra l’arrivo della bella stagione e la vittoria del bene sul male. Durante ogni tappa dell’Holi Dance Festival il pubblico presente si riunisce per cantare, ballare, lanciare e lanciarsi le sue caratteristiche polveri colorate: quest’ultimo è un autentico rito che viene scandito ogni ora con un vero e proprio conto alla rovescia. In questa maniera il pubblico diventa protagonista e parte attiva di ogni tappa del festival, contribuendo a creare un’atmosfera unica ed indimenticabile.

R101 è radio partner ufficiale di Holi Dance Festival, con la partecipazione dei suoi talent e di numeri ospiti speciali.

I ticket sono disponibili sul sito www.holidancefestival.it e sulla biglietteria ufficiale del festival di www.ticketsms.it