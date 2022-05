Holi Dance Festival è tornato

Quando le parole non bastano, ci vogliono i colori. L’estate 2022 non può quindi ripartire senza l’Holi Dance Festival e il suo tour, dopo due anni di pausa forzata a causa dell’emergenza sanitaria: per le sue prime due date di questa estate, niente di meglio di location quali il Sottomura di Ferrara (mercoledì 1° giugno 2022, dalle ore 14.30) e il Carroponte a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano (sabato 4 giugno 2022, dalle ore 14.30).

Holi Dance Festival si ispira ad un’antica tradizione indiana, la cui origine si perde nei secoli dei secoli: ogni anno viene celebrata con canti, balli e il lancio di polvere colorata rivolto al cielo, che trasforma i partecipanti in autentici arcobaleni. Durante ogni tappa di Holi Dance Festival il lancio si verifica ogni ora, scandito da un conto alla rovescia che porta il divertimento alla sua massima esaltazione e alla giusta armonia collettiva. Una festa, colorata e musicale allo stesso tempo, con le sonorità elettroniche e urban assicurate dai top dj che si esibiscono ad Holi. Holi Dance Festival è approdato in Italia nel 2014, per un totale di un centinaio di date e 300mila presenze complessive.

I primi nomi annunciati on stage all’Holi Dance Festival? Jessie Diamond e Renèe La Bulgara (mercoledì 1° giugno a Ferrara), Paolo Noise & Wender (Lo Zoo di 105) Jessie Diamond, Dj Hellen, Gigi l’Altro, Kharfi, Luca Testa, Vodkalist (sabato 4 giugno al Carroponte).

Holi Dance Festival è organizzato da Unconventional Events, società leader nell’organizzazione, nella produzione e nella comunicazione di eventi non convenzionali. Oltre ad Holi, in questi anni ha saputo creare Monsterland, il più importante festival italiano di Halloween, così come questa estate porta al Sottomura e in Piazza Trento e Trieste a Ferrara autentici pesi massimi della musica elettronica quali Marco Carola (domenica 29 maggio), Loco Dice e Ilario Alicante (domenica 12 giugno) e Solomun (sabato 25 giugno).

Holi Dance Festival

Sottomura di Ferrara – mercoledì 1° giugno 2022 (dalle ore 14.30 all’1)

biglietti: 10 € + ddp (seconda release), 20 € (ingresso con 5 pacchetti di colore)

Carroponte di Sesto San Giovanni – sabato 4 giugno 2022 (dalle ore 15 a mezzanotte)

biglietti: 10 € + ddp (seconda release), 15 € + ddp (terza release), 20 € (con 5 pacchetti di colore)

Il calendario date estive delle e le relative line up di Holi Dance Festival saranno rivelati nei prossimi giorni.

infoline +39 320 7871782

web: holidancefestival.it