A Budoni la City Edition di Holi Dance Festival

Martedì 23 agosto 2022 (dalle ore 16) Piazza del Giubileo a Budoni torna ad ospitare l’unica city edition di Holi Dance Festival, l’autentico festival dei colori. Grazie ad Holi, a Budoni Welcome e ad Unconventional Events, Budoni è pronta a trasformarsi per un’intera giornata in una vera e propria città dei colori, con la diretta musicale trasmessa dal palco di Holi e con le attività del territorio coinvolte nella manifestazione, con la distribuzione dei colori al pubblico presente, di ogni età e di ogni provenienza.

Holi Dance Festival City Edition è una grande festa ad ingresso gratuito, dove non mancheranno ospiti speciali e musica di qualità, nella miglior tradizione di Holi. Sul palco di Budoni si esibiranno infatti J-Ax, assoluto precursore nel panorama musicale hip hop, capace già negli anni novanta di sfondare le porte del mainstream con il suo rap; Michele Wad Caporosso e DJ Val S, entrambi direttamente da One-Two One-Two, il programma radiofonico di m2o, autentico riferimento per gli appassionati di musica rap e hip hop, Whtrsh aka Banana (dj ufficiale di CoEZ), Hellen Dj (Holi resident), Fedesse, i dj di Unconventional Events e i talenti locali Trasko, Luca Alba, Fabio Even, Khiko e Giorgio Tale. Vocalist e presentatori di Holi City Edition, Kevin Salvato e Veronica Dalla Valle.

Holi Dance Festival si ispira ad un’antica tradizione indiana, la cui origine si perde nei secoli dei secoli: ogni anno viene celebrata con canti, balli e il lancio di polvere colorata rivolto al cielo, che trasforma i partecipanti in autentici arcobaleni. Durante ogni tappa di Holi Dance Festival il lancio si verifica ogni ora, scandito da un conto alla rovescia che porta il divertimento alla sua massima esaltazione e alla giusta armonia collettiva. Una festa, colorata e musicale allo stesso tempo, con le sonorità elettroniche e urban assicurate dai top dj ed artisti che si esibiscono ad Holi. Holi Dance Festival è approdato in Italia nel 2014, per un totale di un centinaio di date e 300mila presenze complessive. Quest’anno Holi si è svolto al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, al Sottomura di Ferrara e al Genesi Spiritual Beach di Pozzuoli (Napoli). Dopo la City Edition a Budoni, sabato 27 agosto 2022 ultima tappa del tour estivo di Holi Dance Festival ad Arbedo Castione in Canton Ticino, nella vicina Svizzera.

infoline +39 320 7871782

web: holidancefestival.it

ticket: ticketsms.it