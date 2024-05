La full line-up di Weekend Festival 2024

L’attesissimo Weekend Festival – in programma in Finlandia ad Espoo venerdì 2 e sabato 3 agosto 2024 – ha appena annunciato la sua line-up completa. Nella leggendaria Espoo Vermo Arena si esibiranno autentiche superstar quali Nicky Romero e R3HAB, oltre a Timmy Trumpet, Ann Clue, Boris Brejcha, Da Tweekaz, Darude, Deniz Bul, Kanine, Moritz Hofbauer, Showtek, Sub Zero Project, Tungevaag, Vibe Chemistry, Will Spark, Alan Walker, Tiësto, Wade, Miane, Coone e Dion Visse.

Disco Nation è il tema scelto quest’anno da Weekend Festival, che proporrà tre stage decisamente massicci: il WKND Stage per le sonorità mainstream, il Future Stage per l’hardstyle e la drum & bass, e il recentemente annunciato CNNCT x Taco Bell Stage con principali tastemaker Space 92, Juliet Fox, Wade, Miss Monique, Miane, Jay De Lys, Rebūke e molti altri. Alla Vermo Arena – il più importante ippodromo finlandese – non mancheranno altresì zone di ristoro, uno spazio VIP al coperto ed una tribuna VIP.

Weekend Festival è il più importante evento elettronico che si svolga in Finlandia ed uno degli appuntamenti musicali più rilevanti di tutta la Scandinavia: sono attese circa 20mila persone alla Vermo Arena di Espoo, la seconda città più abitata finlandese dopo Helsinki, dalla quale dista poco più di 20 chilometri. Weekend Festival spicca per una produzione di altissimo livello ed un sistema audio e video di gran classe. Un’ottima opportunità per un viaggio nel Nord Europa a suon di musica.

Biglietti per Weekend Festival disponibili sul sito www.wknd.fi

foto di geoffrey hubbel e julius konttinen