Maratona musicale a Berlino con Home Again Club Festival

L’acclamata etichetta discografica berlinese Home Again è fiera di annunciare il ritorno di Home Again Club Festival, in programma da mercoledì 8 maggio (dalle ore 23) sino alle 4 di mattina di lunedì 13 maggio 2024: un’incredibile non-stop musicale di 100 ore!

Dopo il successo dell’edizione inaugurale dello scorso anno, quest’anno Home Again Club Festival promette un deciso salto di qualità e di intensità, con una line up più che trasversale, grazie alla presenza di nomi quali Marlon Hoffstadt, Patrick Mason, dj sweet6teen e tanti altri.

Home Again Club Festival si svolgerà nell’iconico RSO Berlin e negli spazi circostanti su quattro aree diverse, con spazi dedicati anche a panel e workshop: un festival di altissimo livello che darà il via di fatto all’estate elettronica tedesca, un’autentica celebrazione in materia con una line up diversificata con artisti e showcase del calibro di Club Heart Broken, Heisss e Sachsentrance, il tutto in un ambiente sicuro ed accessibile a tutti.

“Home Again Club Festival è il nostro modo di mostrare le attuali diverse sfumature della musica elettronica – spiega Nils Thabo Gelfort, fondatore di Home Again – In primis ha una line up composta da artisti che amiamo. Il programma è stato curato per una no-stop ma ovviamente consigliamo a tutti di prendersi le proprie pause e tornare due, tre o quante volte si vuole nell’arco delle 100 ore”.

I punti di forza di Home Again Club Festival? 100 ore di musica non-stop, 50 artisti di diversi generi musicali, hosting degli stage a cura di Club Heart Broken, Sachsentrance e Heisss, due aree interne, una esterna, un palco industriale all’aperto, un non-music lab, panel e masterclass a tema, Kirsch Audio system costruito su misura.

I biglietti per Home Again Club Festival sono in vendita contestualmente all’annuncio della Phase 1 della sua line up, i ticket giornalieri saranno disponibili con l’annuncio della full line up.

Biglietto giornaliero: 25 euro, valido per una singola entrata, senza possibilità di rientro; biglietto standard per tutto il festival: 39 euro più ogni rientro aggiuntivo al costo di 7 euro; biglietto con accesso illimitato per tutto il festival: 49 euro, senza costi per ogni rientro aggiuntivo

Potenzialmente si può ballare ad un prezzo di 39 centesimi all’ora.