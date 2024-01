Date ed headliner di Sea You Festival 2024

L’atteso festival tedesco Sea You tornerà da venerdì 19 a domenica 21 luglio 2024. Artisti quali 999999999, Adam Beyer, Fisher, Boris Brejcha, Boys Noize, Charlie Sparks B2b Parfait, Dax J, Dom Dolla, Hugel, Kobosil, I Hate Models, Len Faki, Lilly Palmer, Pan-Pot, Reinier Zonneveld (Live), Rodriguez Jr. (Live), Shlømo, Worakls Orchestra e molti altri saranno protagonisti a Sea You, nei pressi del bellissimo lago Tunisee, nel cuore di Friburgo.

Sea You è uno dei festival tedeschi di musica elettronica più popolari, grazie anche alla possibilità di praticare sport acquatici ed altre attività che conferiscono a questa autentica Beach Republic lo status di esperienza estiva a 360 gradi. A Sea You si può ballare, fare sport, divertirsi accompagnati da una colonna sonora di grande livello.

Sea You propone sette palchi e più di 150 esibizioni con i migliori artisti e dj internazionali. È ubicato sul lago balneabile Tunisse, che offre quindi la possibilità di fare il bagno e ballare dentro e fuori dall’acqua, con la possibilità di rilassarsi sul un litorale lungo un chilometro con vista sulla Foresta Nera.

Sea You ha debuttato nel 2014 e i suoi ticket vengono sempre venduti con grande rapidità. Meglio assicurarsi da subito i biglietti per Sea You a questo link

Sea You Festival 2024 lineup

999999999, Adam Beyer, Adrian Mills B2b Prada2000, Aka Aka, Alfred Heinrichs, Alle Farben, Boris Brejcha, Boys Noize, Charlie Sparks B2b Parfait, Cloudy, Dax J B2b Shdw, Dom Dolla, Fisher, Gestört Aber Geil, Hbz, Hugel, I Hate Models, Juliet Sikora, Kalte Liebe (Live), Klaudia Gawlas, Kobosil, Kuko, Lari Luke, Len Faki, Levt, Lilly Palmer, Marc Werner, Mark Dekoda, Massano, Matt Sassari, Mausio, Moritz Hofbauer (Live), Nusha, Obs / Ostblockschlampen (Live), Pan-Pot, Reinier Zonneveld (Live), Rodriguez Jr. (Live), Shlømo, Somewhen, Stoked, Trym, Tube & Berger (Live), Vize, Will Clarke, Worakls Orchestra, Xenia, Younotus e tanti altri che saranno annunciati a breve!