Sea You Festival 2024: ecco l’intera line up

Il celeberrimo Sea You Festival è pronto a tornare in da venerdì 19 a domenica 21 luglio 2024: un festival che ha come sfondo il bellissimo Lago Tunisee, nei pressi di Friburgo (Gemania Sud-Ovest) è il luogo perfetto per godersi il sole estivo ed ascoltare la miglior musica elettronica possibile, grazie ad una line up che è stata appena rivelata nella sua interezza e che comprendo nomi quali Boris Brejcha, Fisher, Nora En Pure, Sven Väth, Vintage Culture, Boys Noize, Adam Beyer, Dom Dolla, Hugel, Kobosil b2b Clara Cuve, I Hate Models, Len Faki, Lilly Palmer, Pan-Pot, Reinier Zonneveld (Live), 999999999, Charlie Sparks b2b Parfait, Dax J, Rodriguez Jr. (Live), Shlømo, Worakls Orchestra e tanti altri.

Sea You propone sette palchi e più di 150 esibizioni con i migliori artisti e dj internazionali; ha esordito nel 2014 ed è uno dei festival tedeschi di musica elettronica più popolari, grazie anche alla possibilità di ballare dentro e fuori dall’acqua, praticare sport acquatici ed altre attività che conferiscono a questa autentica Beach Republic lo status di esperienza estiva a 360 gradi. A Sea You si può ballare, fare sport, divertirsi accompagnati da una colonna sonora di grande livello e rilassarsi su un litorale lungo un chilometro con vista sulla Foresta Nera.

I ticket di Sea You Festival vengono sempre venduti con grande rapidità. Meglio assicurarsi da subito i biglietti per il festival tedesco a questo link.

foto di Kirill Wagner