EXIT Festival 2023: la line up definitiva

L’edizione 2023 di EXIT Festival si prospetta più stellare che mai. Dal 6 al 9 luglio 2023 nella fortezza medievale Petrovaradin a Novi Sad (Serbia) suoneranno The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Eric Prydz e tantissimi altri.

La band punk elettronica The Prodigy sarà protagonista sul main stage Gorki List insieme al vincitore di otto Grammy Awards Skrillex, Dimitri Vegas & Like Mike e Alesso. Nel corso dei quattro giorni di EXIT, il main stage accoglierà i migliori esponenti di diversi generi musicali, dall’electro-punk all’hip hop a tanto altro ancora: nomi quali The Prodigy, Skrillex, Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Sofi Tukker, Epica, Viagra Boys, Chase & Status e Mahmut Orhan. Sabato 8 luglio le più potenti voci femminili dell’hip-hop la faranno da padrone, così domenica 9 come i 50 anni dell’hip-hop saranno celebrati ad Exit nel migliore dei modi grazie a Wu-Tang Clan e Onyx.

La mastodontica Dance Arena di EXIT è da sempre un autentico tempio della musica elettronica, sempre ricca di momenti unici ed albe incantevoli. Da oltre 20 anni, la Dance Arena è diventata un fenomeno di rilevanza planetaria, un sito che i principali media ed artisti internazionali hanno definito il miglior palco di musica elettronica al mondo: una nomea destinata a rafforzarsi quest’anno, grazie alla presenza ad Exit di star del livello di Eric Prydz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Nina Kraviz, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Mind Against, Agents Of Time (live), Gioli & Assia (live), Ben Böhmer (live) e Vintage Culture, giusto per citarne per citarne alcuni.

L’edizione 2023 di EXIT promette di rivelarsi un’esperienza a 360°, grazie ai tantissimi artisti che sciorineranno il loro talento negli oltre 40 palchi e spazi di EXIT. Il leggendario Visa Fusion Stage accoglierà The Toasters, Dry Cleaning, Rudeboy feat. DJ DNA e molti altri; l’Explosive Stage sarà come sempre la casa di feroci sonorità hardcore, metal e punk proposte tra gli altri da Wolfbrigade, Exciter e Cockney Rejects. L’NSNS Stage, rinnovato grazie ad Heineken Silver, ospiterà alcuni degli artisti più veri dell’elettronica underground quali Ben UFO, Anetha, Patrick Mason, Avalon Emerson, Partiboi69, Koboyo B2B Raven e molti altri, Gang Beats porterà con sé i ritmi più freschi della trap e del rap grazie ad una serie di star locali e regionali, mentre X-Bass Pit, autentica gemma nascosta per gli appassionati di drum’n’bass, ospiterà artisti quali State Of Mind, Monrroe e Jade.

Tra gli altri palchi di EXIT, spiccano Gaia Trance Stage, Latino Stage by IDEA, Urban Bug Stage, Radio AS FM Stage, Pachamama Stage e Together X. House by IQOS: realtà in grado di offrire una miscela eclettica di suoni e musica, in grado di abbracciarne tutti i generi più contemporanei.

EXIT è un festival che si distingue per la sua incredibile location nel cuore della Fortezza di Petrovaradin, un maestoso punto di riferimento medievale situato a Novi Sad sulle rive del Danubio; EXIT spicca anche per il suo impegno a rimanere socialmente responsabile in un’era come quella attuale, caratterizzata dell’aumento dei costi e dei prezzi dei biglietti, offrendo prezzi accessibili per gli appassionati di musica elettronica che provengano da tutto il mondo.

L’intero programma di EXIT è consultabile sul sito ufficiale del festival

Biglietti ed opzioni di alloggio a questo link.