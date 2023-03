I primi headliner di MOGA Caparica

MOGA torna nella bellissima Costa de Caparica in Portogallo (a 20 minuti da Lisbona) per una nuova edizione, in programma da mercoledì 31 maggio a domenica 4 giugno 2023.

Questi i primi headliner, appena annunciati: Bradley Zero, Chaim b2b Jenia Parsol, Danilo Plessow (MCDE), Shanti Celeste, Gerd Janson, Heidi Lawden & Lovefingers, Hunee, Jimi Jules, Kerri Chandler, Sadar Bahar, Slim Peace & Blossom. Altri annunci seguiranno, così come saranno diversi i talenti locali in line up.

Tempo di provvedere all’acquisto dei propri biglietti sul sito https://www.mogafestival.com.

In breve tempo, MOGA Caparica ha saputo suscitare grandi emozioni ed ottenere ottimi riscontri. Un ottimo modello di boutique festival, con musica di qualità e le atmosfere uniche di una terra che si affaccia sull’Oceano Atlantico e che sa unire persone provenienti da tutto il mondo. Quest’anno MOGA Caparica propone un mix di artisti tutti da scoprire, talenti internazionali e nazionali, cibo di alta qualità, esperienze ed attività di vario genere in grado di temprare corpi e spiriti, party in spiaggia, party in barca ed un programma OFF: un insieme vincente in grado di rendere MOGA Caparica un festival da vivere dal primo all’ultimo giorno.

Oltre al programma principale, MOGA propone una sezione OFF con contenuti in Caparica e nei suoi dintorni, come il party d’apertura con ingresso libero in quel di Palms (mercoledì 31 maggio 2023), un boat party sul bellissimo fiume Tagus seguito da un’eclatante festa nell’elegante beach club Lorosae (giovedì 1° giugno), oltre ad una serie di attività di wellness, yoga e meditazione, alla presenza di installazioni, cibo delizioso e tanto altro ancora.

MOGA Caparica si svolge in due zone: Praia Irmao, una spiaggia ecologica dalle atmosfere bohémien chic e Posto da Onda, punto d’incontro in grado di dare la giusta ispirazione a chi si è solito ritrovarsi per rilassarsi di fronte all’Oceano in un contesto raffinato. Quattro i party in programma da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2023: tutti inizieranno alle 2 di pomeriggio e dureranno 12 ore: c’è tutto il tempo per dedicarsi alla musica e fare anche tante altre attività ed esperienze.

Tra gli artisti in cartellone, spiccano il boss di Rhythm Section boss e tastemaker Bradley Zero, Chaim b2b Jenia Parsol con il loro sound elettronico profondamente emotivo, il versatile Danilo Plessow (MCDE), l’eclettico boss di Running Back Gerd Janson, Heidi Lawden & Lovefingers con le loro sonorità cosmiche, Hunee e la sua selezione soul, house, acid, disco, Jimi Jules con la sua classy house, il pioniere Kerri Chandler e i cangianti Sadar Bahar, Slim Peace & Blossom, Berberan, Dymos & Shizzo, Micaia, Oceanvs Orientalis, Retro Cassetta, Sara Sual e Ze Pedro Moura.

È davvero iniziato il conto alla rovescia per uno dei festival più eleganti in calendario questa estate.