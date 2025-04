MOGA Caparica 2025: la line-up completa

Sarà un’edizione più che speciale la quinta del festival MOGA, in programma a Caparica (Portogallo) da mercoledì 28 a domenica 1° giugno 2025.

La sua line-up abbraccia la musica elettronica in tutte le sue forme: dalla house alla minimal, dalla techno alla disco, per un festival che si svolgerà su tre palchi in spiaggia, che durerà cinque giorni e proporrà anche una serie di party OFF.

Tra gli ultimi nomi annunciati, spiccano la pioniera della techno Paula Tape, il maestro francese Agoria, gli innovativi Aline Umber, l’elegante Dexter, il mago Seth Troxler e gli eclettici Chima Isaro, Gromma, IAMBP, Luisa, Nitefreak, Rui Vargas, Tiago Oudman e Sondido Tupinamba, giusto per nominarne alcuni. Nomi che si aggiungono a quelli già rivelati del calibro di Arapu, Blond:Ish, Dan Ghenacia, DJ Harvey, DJ Tennis, Jamie Jones, Luciano, Traumer, Lamache, Barem, Richy Ahmed, Lovefingers, Maurice Fulton e altri ancora.

Nel corso degli anni MOGA si è affermato come uno dei festival più importanti d’Europa, grazie alla sua capacità di offrire una miscela unica di musica, cultura e aggregazione; forte dello sfondo della splendida costa di Costa da Caparica, MOGA sa creare un’atmosfera unica, grazie alla possibilità di ballare in spiaggia al tramonto, fare festa in barca e grazie ad un pubblico eterogeneo unito dalla passione per la musica, così come non mancano attività extra musicali e opzioni culinarie per tutti i gusti.

Oltre al festival principale, MOGA OFF propone due giorni di eventi e feste gratuite in tutta la Costa da Caparica, che sfociano in MOGA IN: tre giorni di musica su due palchi all’aperto e uno al chiuso, afterparty ogni sera ed il mercato multi-etnico.

La quinta edizione di MOGA in Caparica si prospetta davvero come qualcosa di unico.

Biglietti e ulteriori informazioni a questo link.

foto di Inês Machado