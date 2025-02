SunIce Festival (Svizzera): i primi headliner

SunIce Festival è un festival da togliere in fiato: quest’anno si svolge nel paradiso innevato di Sankt Moritz, nella vicina Svizzera, da giovedì 17 a domenica 20 aprile 2025, a 1.800 metri di altitudine. Alex Wann, Argy, CamelPhat, Jaden Bojsen, Levi, Lilly Palmer, Marten Lou, Mason Collective, Reinier Zonneveld, Rivo e Shimza i primi artisti annunciati in cartellone per questa edizione primaverile.

Sin dalla sua prima edizione nel 2020, SunIce Festival ha stabilito nuovi parametri e nuovi standard per quanto concerne i festival che offrano un pingue mix di cultura, musica, turismo e tanti contenuti extra, al punto da essere diventato negli anni un must nel calendario dei festival in alta quota, grazie anche e soprattutto al fatto di svolgersi nell’elegante Sankt Moritz, tra le mete alpine più ambite ed eleganti di tutto il mondo.

Sankt Moritz si trova nella valle dell’Engadina, nel Canton Grigioni; è stata sede due volte i Giochi Olimpici Invernali, ospita gare di sci, bob e snowboard e sul suo lago ghiacciato si svolgono incontri di polo, cricket e persino corse dei cavalli. Offre altresì hotel a cinque stelle, ristoranti stellati Michelin, shopping delle migliori marche, design d’alta gamma e centri benessere di qualità.

Durante SunIce Festival, Sankt Moritz si trasforma con palchi all’aperto e al coperto in un contesto decisamente unico, con una line-up in grado di abbracciare tutti i generi musicali elettronici: techno, house, progressive, melodic ed afro.

“SunIce è molto più di un festival – parole del fondatore Loris Moser – è un must che va inserito in ogni calendario di categoria, con dj di livello mondiale, atmosfera alpina, lusso, eleganza e sport invernali, in un contesto unico come Sankt Moritz”.

La line di SunIce propone tra gli altri Alex Wann, il dj parigino autore della hit “Milkshake”, il maestro della melodic Argy, il duo britannico nominato ai Grammies CamelPhat, la regina della techno Lily Palmer, la crew house Mason Collective, il titano della hard techno nonché fondatore della label Filth on Acid Reinier Zonneveld, la star afro Shimza e tanti altri.

Il pubblico di SunIce proviene da tutto il mondo e durante il festival ha la possibilità di praticare sport invernali, gustare le specialità gastronomiche locali e rilassarsi nel migliore dei modi, con opzioni alberghiere che vanno dai resort a cinque stelle a soluzioni più economiche, in modo da soddisfare ogni tipo di clientela. Il tutto con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale del festival ed al suo impatto ambientale.

Biglietti ed ulteriori informazioni relative a SunIce Festival in questo link.