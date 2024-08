MOGA Essaouira: la seconda fase della line up

Mancano meno di due mesi all’edizione di quest’anno di MOGA Festival, in programma da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre 2024 ad Essaouira, in Marocco e che ha appena rivelato la cosiddetta fase 2 della sua line-up, con nomi come di consueto di alto profilo.

Tra i nuovi headliner annunciati spiccano Damian Lazarus, Âme (live) e Dixon, artisti da anni protagonisti nei più importanti festival di musica elettronica quali Tomorrowland, Day Zero, Burning Man e Coachella e nelle realtà mondiali del clubbing come Ibiza e Mikonos. Autentici pesi massimi della console, che si affiancheranno ad una serie di talenti locali sempre più emergenti. I nuovi headliner si aggiungono ai già annunciati Seth Troxler, Pachanga Boys, DJ Tennis, Carlita, Hunee, Apollonia, Fumiya Tanaka, Sonja Moonear e Stavroz.

MOGA è un festival boutique nato nel 2016 a Essaouira: ha avuto un successo immediato e dal 2021 ha anche un’edizione in Portogallo, diventando così sempre più un fenomeno globale per chi ami la musica elettronica e l’energia e le vibrazioni che l’Oceano Atlantico sa offrire. MOGA significa cinque giorni e cinque notti di danza, cultura, musica, cibo, con un programma caratterizzato da una serie di contenuti extra.

Mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre andrà in scena il festival OFF, con eventi culturali, momenti dedicati al wellness, all’arte, alla gastronomia ed agli sport acquatici feste con accesso gratuito: il modo migliore per conoscere le tradizioni e le abitudini del territorio, così ricche e variegate.

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre (dalle 14 alle 3 del mattino) si svolgerà MOGA IN nell’elegante SOFITEL Essaouira Mogador Golf & Spa; oltre 70 artisti provenienti da tutto il mondo suoneranno in quattro palcoscenici diversi: Main, Garden, Wild e Terrace. Tra un set e l’altro, sarà possibile rilassarsi nelle due piscine presenti o passeggiare in un palmeto.

I biglietti per MOGA sono in vendita sul sito ufficiale del festival.

foto di Hakim Wiseman Joundy