Sandbox Festival e la sua line up completa

Manca ormai meno di un mese all’edizione 2023 di Sandbox Festival, in programma da giovedì 11 a sabato 13 maggio 2023 a El Gouna, in Egitto. È tempo di rivelare la sua line up completa. In una location accattivante sul Mar Rosso il cartellone di Sandbox Festival propone Agents Of Time (DJ Set), Astra Club aka Carlita B2B DJ Tennis, Cici, Dan Shake, Denis Sulta, Desiree, Francesco Del Garda, Hamish & Toby, HVOB (Live), Jayda G, Moodymann, Palms Trax, Sama’ Abdulhadi, Seth Troxler, Sugar Free e tanti altri. Tutti pronti per suonare in un contesto unico come le coste di El Gouna sul Mar Rosso.

È il momento di acquistare il proprio biglietto per questa esperienza paradisiaca sul sito www.sandboxfestival.com.

Negli ultimi dieci anni Sandbox è diventato uno degli eventi più attesi dagli amanti della musica, dei viaggi e della cultura. Sandbox è il contesto ideale per connettersi tra spiriti liberi, trovarsi a proprio agio in un ambiente sicuro e piacevole, godere di tramonti e albe davvero speciali. A Sandbox ci si può divertire con la musica e con il kite-surfing, escursioni nel deserto, immersioni, canottaggio e tanto altro ancora.

Anche quest’anno, i diversi stage di Sandbox offrono il meglio che l’elettronica possa offrire, grazie alla presenza di una serie di talenti internazionali e locali in grado di declinare la loro musica nelle loro più svariate modalità. Negli anni passati, Sandbox è stato il primo festival in grado di portare in loco stelle assolute quali Peggy Gou, Dixon, Damian Lazarus, Monolink, Denis Sulta e tantissimi altri.

L’edizione 2023 di Sandbox non sarà da meno. Quest’anno la line up di Sandbox propone speciali back-to-back con Carlita and DJ Tennis ovvero Astra Club e Hamish & Toby, live set con HVOB e Oden & Fatzo, dj set speciali degli Agents Of Time e The Blaze. La House è pronta a fare la sua parte grazie a Moodymann, Dan Shake e l’indiscussa star Seth Troxler.

Non mancheranno minimal, electro e techno grazie a CiCi, Francesco Del Garda, Sugar Free, Palms Trax, la pioniera palestinese Sama’ Abdulhadi, il sound soulful grazie a Carista, la deep tech grazie ad &ME, il sempre piacevole Denis Sulta, la nominata ai Grammy Awards Jayda G, Deer Jade, Desiree, DJ Seinfeld, Fulltone, La La, Kotoe, Madmotormiquel, Nickodemus, Olympe, Paramida, Serge Devant e Vinyl Mode.

Con Sandbox si hanno splendide condizioni atmosferiche, cibo di ottima qualità, siti pieno di storia da visitare: l’Egitto è una meta facile da raggiungere in aereo, con l’aeroporto distante soltanto mezz’ora da El Gouna.

Tutte le informazioni per conoscere le migliori opzioni per soggiornarvi – hotel ed appartamenti – ed acquistare i biglietti per Sandbox sul sito www.sandboxfestival.com.