A fine aprile 2024 Magic Break torna in Turchia

Manca davvero poco alla 19esima edizione di Magic Break, festival in programma nella splendida località costiera di Andalia, in Turchia, martedì 23 e mercoledì 24 aprile 2024. Gli artisti appena annunciati comprendono star mondiali della house e della techno come Fideles, Cassian, Aaron Hibell, Roger Sanchez, Francis Mercier, Charlie Sparks, Alignment, Alex Wann, Avantgart Tabldot, Jimi Jules e Echonomist b2b Jenia Tarsol. Fuoriclasse affiancati da diversi talenti locali.

Magic Break dà il via all’estate 2024 ed ha come sfondo e sottofondo le spiagge Bandiera Blu di İncekum: una località celebre per accogliere appassionati della musica provenienti da tutta Europa che saranno accolti dai cinque palchi del festival e con la possibilità di scegliere diverse opzioni di soggiorno. Chi sceglie l’All-Inclusive avrà accesso a tutti i palchi, un soggiorno di tre notti e quattro giorni nel lussuoso Pegasos Hotel (5 stelle), food e beverage a profusione.

Magic Break è un festival che va oltre la mera esperienza musicale, in una località dove è possibile conoscere la cultura ed il cibo locale e fare tante altre esperienze, all’insegna del Sun-Born Kin, il tema di quest’anno del festival turco. Con Magic Break il divertimento è senz’altro garantito in un contesto decisamente lussuoso.

Meglio non perdere altro tempo ed assicurarsi di farne parte prima possibile, acquistando i biglietti sul sito www.magicbreaktr.com.

foto di Mark Richter