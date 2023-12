EXIT Festival omaggia Nikola Tesla

Si intitola STARSEEDS il tema scelto da EXIT Festival per l’edizione 2024, in programma da giovedì 11 a domenica 14 luglio 2024. I figli delle stelle di EXIT – provenienti da oltre 120 nazioni diverse – si ritroveranno l’anno prossimo alla Fortezza di Petrovaradin in Serbia, uniti dal motto “risvegliamo tutti insieme i nostri superpoteri!”

Durante la 24esima edizione di EXIT Festival, il palco principale avrà un nuovo nome: Testa Universe, in onore di Nikola Tesla, uno dei più grandi inventori e visionari di tutti i tempi, se non il più grande: in suo onore, mercoledì 10 luglio 2024 EXIT vivrà un’autentica anteprima sul succitato palco, per celebrare nel migliore dei modi il genetliaco di un personaggio che ha lasciato un’impronta indelebile nella quotidianità di ognuno di noi.

Nei secoli, l’umanità ha concepito figure visionarie e rivoluzionare con la missione di cambiare il mondo in meglio: Leonardo Da Vinci, Martin Luther King, Frida Kahlo, Michelangelo e Clara Zetkin hanno davvero cambiato il corso della storia: la loro saggezza è da sempre fonte di ispirazione per tutte le generazioni future. Il loro lascito ci rammenta che siamo tutti interconnessi come in un’unica sinfonia cosmica.

Stiamo vivendo una fase storia nella quale ognuno ha la possibilità e le capacità di fare la differenza e lasciare il segno, creando unità, pace e amore tra tutti noi. Un pensiero che non deve mai venire e meno e con il quale ritrovarsi all’EXIT.

Nikola Tesla è sempre stato molto avanti rispetto ai suoi contemporanei, grazie ad una capacità di pensiero che andava molto oltre le convezioni: non soltanto uno scienziato, non soltanto un inventore, ma un vero e proprio figlio delle stelle; le sue intuizioni e le sue creazioni da sempre illuminano il cammino delle persone. Un messaggio sempre attualissimo, che EXIT farà suo, denominando il palco principale Testa Universe Stage: un autentico tributo ad uno scienziato che con tutta probabilità ha lasciato più di tutti un segno luminoso nella storia.

www.exitfest.org