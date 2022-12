I primi nomi di Les Plages Électroniques

Di questi tempi le temperature invernali sono molto fredde e il grigio nei cieli la fa da padrone; niente di meglio quindi che riscaldarsi con il festival Les Plages Électroniques e l’annuncio dei suoi primi nomi in cartellone per la prossima edizione, in programma a Cannes, in Costa Azzurra, da venerdì 4 a domenica 6 agosto 2023, presso la spiaggia del Palais des Festival.

DJ Snake, Armin van Buuren, Lomepal, Pedro Winter pres. Ed Banger XX, Mind Against, Sam Paganini, Ofenbach, The Blessed Madonna, Oden & Fatzo (live) e Marina Trench sono i primi nomi in line up annunciati da Les Plages Électronique, per un’edizione che si annuncia davvero colossale.

DJ Snake, uno degli artisti francesi più stimati in assoluto, torna per la terza volta a Les Plages Électroniques, pronto a proporre uno show mai visto e sentito prima, alla stessa stregua di un autentico peso massimo di categoria come il dj e producer olandese Armin van Buuren. Questo per quanto riguarda il fronte elettronico. Per quanto concerne il rap, il francese Lomepal, due volte disco di platino, porterà in scena il meglio della sua musica, sull’onda del successo del suo ultimo album “Mauvais Ordre”. Altrettanto sarà per la performance del rapper belga Hamza, quest’anno distintosi grazie alla hit “Fade Up”.

Una volta di più, Les Plages Électroniques è pronto ad offrire una line-up all’insegna della versatilità, grazie alla presenza di Mezerg, artista assolutamente non convenzionale, The Blessed Madonna con la sua musica che oscilla sempre tra house e techno di gran qualità, Bellaire e la sua eccellente miscela tra house e disco e Pedro Winter, pronto a festeggiare nel migliore dei modi il 20esimo anniversario dell’iconica etichetta discografica Ed Banger.

La prima ondata di annunci di Les Plages Électroniques offre una volta di più grandi headliner, artisti all’avanguardia, stelle francesi del rap, titani della musica elettronica, live e dj set. Il tutto in un contesto unico come quello assicurato dal Palais des Festival di Cannes.

“Rispetto alla scorsa edizione abbiamo intenzione di allargare lo spazio a disposizione per il festival, aggiungendo un nuovo stage outdoor e in modo da offrire al nostro pubblico le migliori condizioni possibili. Stiamo lavorando anche a nuovi spazi indoor dove divertirsi con le più adeguate condizioni climatiche – spiegano Matthieu Corosine e Benoit Géli, fondatori di Les Plages Électroniques – Al fine di incoraggiare gli artisti più giovani, riproporremo anche quest’anno la Riffx Competition, in modo da selezionare nuovi talenti che avranno così la possibilità di esibirsi durante l’edizione 2023 di Les Plages Électroniques. Tutto al fine di rendere il festival un successo, ma soprattutto per continuare a farlo crescere”

I biglietti per l’edizione 2023 del festival sono disponibili a questo link: https://www.plages-electroniques.com/

Foto d’apertura di Alexandre Macchi