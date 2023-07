Les Plages Électroniques a Cannes dal 4 al 6 agosto

Les Plages Électroniques ha annunciato la seconda fase della sua pastosa line up dell’edizione 2023, in programma sulla spiaggia del Palais des Festivals di Cannes da venerdì 4 a domenica 6 agosto prossimi.

Tale of Us, Fideles, Chloé Caillet, Aime Simone, Bianca Costa, Lodgerz, Mara, Mosimann, Tony Romera e Trinix arricchiscono il cartellone di Les Plages Électroniques, che già prevedeva DJ Snake, Armin Van Buuren, Lomepal, Pedro Winter pres. Ed Banger XX, Mind Against, Sam Paganini, Ofenbach, The Blessed Madonna, Oden & Fatzo (live), Marina Trench e tanti altri.

Tanta qualità musicale a Les Plages Électroniques grazie a nuovi nomi appena annunciati: i Tales of Us, autentici innovatori con la loro melodic techno e il loro marchio Afterlife (label ed eventi), gli abili Fideles (Daniele Aprile & Mario Roberti) con il loro sound attualissimo, il dj, producer e parigino Chloé Caillet, oltre a Aime Simone, Bianca Costa, Lodgerz, Mara, Mosimann, Tony Romera e Trinix.

Nessun altro festival è così vario e qualitativo come Les Plages Électroniques, forte com’è di un lungomare mozzafiato e delle novità rappresentate da un nuovo stage outdoor e da nuovi spazi all’interno dotati della giusta climatizzazione. Durante i tre giorni di Les Plages Électroniques 60mila persone saranno le benvenute e potranno divertirsi anche negli altri stage, inclusi il rooftop Solarium e la terrazza del Palais des Festivals. Non mancherà altresì lo stage sull’acqua, un afterparty all’interno del Palais e boat party quotidiani su un catamarano: tutto questo significa musica ininterrotta dalle 2 di pomeriggio alle 5 di mattina.

“Rispetto alla scorsa edizione abbiamo intenzione di allargare lo spazio a disposizione per il festival, aggiungendo un nuovo stage outdoor e in modo da offrire al nostro pubblico le migliori condizioni possibili. Stiamo lavorando anche a nuovi spazi indoor dove divertirsi con le più adeguate condizioni climatiche – spiegano Matthieu Corosine e Benoit Géli, fondatori di Les Plages Électroniques – Al fine di incoraggiare gli artisti più giovani, riproporremo anche quest’anno la Riffx Competition, in modo da selezionare nuovi talenti che avranno così la possibilità di esibirsi durante l’edizione 2023 di Les Plages Électroniques. Tutto al fine di rendere il festival un successo, ma soprattutto per continuare a farlo crescere”

I biglietti per l’edizione 2023 del festival sono disponibili a questo link: https://www.plages-electroniques.com/