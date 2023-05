Sumdayz torna a Roma per l’edizione 2023

Si svolgerà all’Ippodromo Capannelle di Roma da venerdì 22 a domenica 24 settembre l’edizione 2023 del festival Sumdayz, in costante ascesa nel rating degli eventi e dei festival minimal techno. La line up prevede come headliner Craig Richards B2B Francesco Del Garda, Binh b2b DJ Masda, Dungeon Meat, Dyed Soundorom B2B tINI, Mathew Jonson LIVE, Rhadoo, Samuel Deep B2B Doudou MD, Sonja Moonear, Sweely e tanti altri.

Dopo l’eccellente debutto dello scorso anno, quest’anno Sumdayz alza l’asticella e va in scena in una nuova location, l’Ippodromo Capannelle, tempio dell’ippica italiana inaugurato nel 1881 e ricostruito nel 1926. Una sede unica, in grado di creare un’atmosfera davvero speciale nella città eterna, con stage curatissimi ed una qualità audio e video di altissimo livello. Sumdayz è stato fondato da un team creativo di lungo corso, con il dichiarato obbiettivo di creare un festival che vada oltre il mero concetto d’esperienza in quanto tale.

A conferma di tutto ciò, la line up concepita per questa edizione di Sumdayz, dove spiccano i nomi di Mathew Jonson and Paul Lution, some magical b2bs including Alex Dima B2B Cristian Sarde B2B Munir Nadir, Brasi b2b Gabbs, Craig Richards B2B Francesco Del Garda, Binh B2B DJ Masda, Dyed Soundorom B2B tINI, Samuel Deep B2B Doudou MD and plenty more from the likes of Rhadoo, Sonja Moonear, Sweely, DJ Senc, Dungeon Meat, Fabrizio Sala, Harry McCanna, Laidlaw, Luc e tanti altri.

Sumdayz è un’esperienza elettronica diversa da tutte le altre, nel cuore di Roma e destinata a diventare sempre più un punto di riferimento per pubblico ed addetti ai lavori.

Info e ticket a questo link: www.sumdayz.com.