Ad Andermatt l’edizione invernale di Verve Festival

Dopo l’eccellente debutto lo scorso maggio a Lucerna, sabato 17 dicembre 2022 Verve Festival torna con la sua edizione invernale ad Andermatt, sulle Alpi Svizzere (Canton Uri). Joris Voorn, Mathame, Clara Cuvé, Juliet Fox, Luke, Massano, Øostil, The Element, DSTRCT 7, Nelle e Sebastian Konrad i primi nomi annunciati. Nei prossimi giorni saranno annunciati gli ulteriori artisti in cartellone.

L’edizione primaverile di Verve Festival è stata un grande successo ed ha saputo trasformare il centro fieristico Allmend/Messe di Lucerna in un’arena avveniristica, con un una line up che ha portato sul palco il meglio della techno (Ben Klock, Juliette Fox, Stella Bossi, giusto per citarne alcuni) ed ha offerto uno spettacolo di luci ed illuminazioni assolutamente d’avanguardia.

Sabato 17 dicembre 2022 è il momento di trasferirsi insieme a Verve Festival ai 1.437 metri d’altezza di Andermatt, il più grande comprensorio sciistico svizzero, nell’elegante villaggio ubicato nella valle di Orsera, con relativo accesso al comprensorio sciistico di Gemsstock, le sue tipiche vie e gli altrettanto tradizionali chalet. Un appuntamento da segnarsi assolutamente in calendario per gli appassionati di tutta Europa di musica elettronica che vogliano abbinare musica in alta quota ad una vacanza sciistica.

Early bird ticket per l’edizione invernale di Verve Festival disponibili a questo link

Foto d’apertura di Morphbox Gmbh