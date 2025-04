Aperyshow 2025 torna con la decima edizione  

147mila presenze, oltre 180.000 euro donati: questi i numeri essenziali nel 2024 di Aperyshow, il primo Charity Festival Italiano, che torna all’area Campo Fiera di Arsego (Padova), da giovedì 24 a domenica 27 aprile e mercoledì 30 aprile e giovedì 1° maggio 2025 con la sua decima edizione, sempre più impegnato nella sua attività di beneficenza e nel trasformare la solidarietà in azioni concrete.

Ad Aperyshow parteciperanno circa 300 artisti: musicisti, cantanti, band, dj, animatori, ballerine, vocalist. Bello Figo, Eiffel 65, Boro, Armonica, Andro, Albert Marzinotto, Dj Matrix, Tommy Vee e Baltimora (vincitore di X-Factor nel 2021) tra i primi nomi annunciati; altri ne seguiranno, così come non mancheranno ospiti speciali italiani ed internazionali a sorpresa, che saranno rivelati soltanto quando saliranno sul palco di Aperyshow, vincitore negli ultimi due anni dei Dance Music Awards nella categoria miglior festival.

“Tante le novità che quest’anno caratterizzano Aperyshow – spiega Riccardo Checchin, Event manager di Aperyshow – Il festival durerà un giorno in più, ci sarà un ampliamento dell’area dell’evento con la zona riservata al luna park, una ruota panoramica alta oltre 30 metri ed un nuovo stage design, così come l’intero sistema audio e video di Aperyshow è stato potenziato con le dovute migliore tecnologiche all’altezza dei migliori festival mondiali. L’offerta food è stata implementata e migliorata per soddisfare ogni gusto e tutte le età. Saranno oltre 40 le associazioni di volontariato coinvolte, con le quali proseguirà la nostra missione di unire le persone grazie alla forza della musica, con progetti e iniziative a sostegno del mondo della disabilità, della ricerca oncologica e dell’inclusione sociale”.

“Come Provincia di Padova, siamo particolarmente felici di presentare Aperyshow, che raggiunge il pregevole traguardo della decima edizione – parole di Daniele Canella, vice presidente vicario della Provincia di Padova e sindaco di San Giorgio Delle Pertiche – Quello che è nato con poche centinaia di persone a Camposampiero ed è cresciuto fra Camposampiero e Piazzola sul Brenta, negli ultimi tre anni è approdato nel Prà della fiera di Arsego, dove è diventato la festa delle famiglie e dei giovani, ed è attualmente uno degli eventi più importanti nel suo genere, riconosciuto come il miglior festival benefico d’Italia. Come prevedibile, anche quest’anno ci saranno numerose novità: un ampliamento dell’area dell’evento, che permetterà di accogliere ancora più persone e offrire spazi più confortevoli. Una necessità emersa proprio dai numeri del 2024”.

“Lo scorso anno sono state raggiunte circa 147 mila presenze in cinque giorni e oltre 180 mila euro raccolti, tutti destinati a progetti di beneficenza, con un focus particolare sulle realtà che operano nel sociale – prosegue Canella – Quest’anno le premesse per superare questi numeri ci sono tutte, anche perché – altra novità – il festival durerà un giorno in più: grazie ai ponti del 25 aprile e del 1° maggio, e con la speranza di un meteo favorevole, siamo sicuri che il pubblico risponderà con grande partecipazione, contribuendo a un risultato ancora migliore. Il 26 aprile, inoltre, l’Aperyshow ospiterà la festa provinciale degli studenti. Grazie alla collaborazione con la Consulta degli studenti della provincia di Padova, i giovani delle scuole superiori saranno protagonisti non solo con la loro energia e il loro entusiasmo, ma anche con il loro impegno, contribuendo a fare la differenza nella raccolta fondi destinata a cause benefiche”.

Tra le ulteriori novità di Aperyshow 2025, la presenza di Diageo, leader globale nel settore degli spirits, con un’importante iniziativa dedicata al consumo responsabile e moderato di alcol. In un’area appositamente allestita, uno staff qualificato guiderà i visitatori alla scoperta di Drink IQ, la piattaforma educativa di Diageo che promuove la consapevolezza sugli effetti dell’alcol. Un’occasione per approfondire e ampliare le proprie conoscenze e per acquisire strumenti utili a sviluppare abitudini di consumo più responsabili.

L’edizione 2025 di Aperyshow usufruisce del Patrocinio della Provincia di Padova e della Regione Veneto.

L’ingresso ad Aperyshow è libero con donazione volontaria.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Aperyshow.