25esimo anniversario per Love Family Park

Dopo l’apprezzato ritorno dello scorso anno, Love Family Park è pronto per il festeggiare il suo 25esimo anniversario nella splendida location del Rebstockpark a Francoforte sul Meno sabato 3 e domenica 4 agosto 2024. Love Family Park si conferma sempre più uno del festival openair techno tedeschi più prestigiosi.

Sui suoi due palchi gli headliner già annunciati sono Adam Beyer, Charlie Sparks, Loco Dice, Patrick Mason, Sven Väth (sabato 3 agosto) e 999999999, Alignment, Indira Paganotto, Mind Against, Miss Monique, PAN-POT b2b Sama’ Abdulhadi, Reinier Zonneveld (live) e Trym (domenica 4 agosto), giusto per nominarne alcuni.

Nato nel 1996, Love Family Park ha subito rivestito un ruolo decisivo nella scena internazionale della musica elettronica, diventando nel contempo anche un punto di riferimento culturale e musicale nella regione metropolitana del Reno-Meno. Merito di una line up da sempre trasversale e attenta alle evoluzioni delle techno, forte anche di una location come il Rebstockpark di Francoforte e lo skyline della città a fare da sfondo. Il tutto ben collegato dai mezzi pubblici, alle autostrade e all’aeroporto internazionale di Francoforte.

Love Family Park è tornato lo scorso anno per la prima volta dopo quattro anni in piena armonia e con totale rispetto dell’ambiente. Gli organizzatori hanno limitato la capienza a 10mila presenze su due dancefloor: una vera e propria ripartenza, un vero e proprio progetto pilota andato tutto nel migliore dei modi e che consente quest’anno di passare alla durata di due giorni, sempre con tutte le accortezze per l’impatto ambientale del festival e per il pubblico presente. Presupposti che fanno sì che LFP sia un progetto a lungo termine, con una produzione e sistemi audio e video all’avanguardia.

La line di quest’anno propone il boss di Drumcode Adam Beyer, il maestro della dark techno Charlie Spanks, i suoi robusti di Loco Dice, il brillante Patrick Manson, il guru Sven Väth, la techno infuocata di 999999999 e Alignment, la sempre più consolidata top player Indira Paganotto, la melodic techno degli italiani Mind Against, l’innovatrice ucraina Miss Monique, lo speciale b2b di PAN-POT e Sama’ Abdulhadi, la acid techno di Reinier Zonneveld (live) e tanto altro.

Love Family Park è un festival che raduna migliaia di appassionati di musica elettronica provenienti da tutta Europa. I biglietti per parteciparvi lo scorso anno sono stati venduti quasi tutti in brevissimo tempo e sono comprensivi del trasporto pubblico gratuito con il Rhein-Main-Verkehrsverbund, che copre la rete di trasporto pubblico dell’area di Francoforte.

Meglio assicurarsi da subito i propri biglietti per partecipare alla 25esima edizione di Love Family Park a questo link

foto di Tyler Allix