Il festival tedesco NIBIRII e la sua line-up 2025

NIBIRII Festival, promosso dall’iconico club Bootshaus di Colonia, è l’appuntamento più importante in Germania per gli appassionati di GOA, Techno e D&B.

NIBIRII Festival si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 agosto 2025 nei pressi di Dürener Badesee, il lago balneabile di Düren: durerà tre giorni, saranno allestiti quattro palchi, sono previsti più di 100 artisti e sono attese circa 60mila persone. Un festival all’aperto ideale per gli amanti della musica elettronica che vogliano vivere un’esperienza unica nei pressi di un lago balneabile, vicino a città quali Aquisgrana e Colonia, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Possibilità di pernottare nell’area del festival in campeggio o appoggiarsi negli hotel locali. Un festival che è un’autentica celebrazione della musica, in grado di radunare pubblico da tutta Europa, all’insegna del divertimento e del poter stare a contatto con la natura e con la possibilità di arrivarci facilmente in auto o con i mezzi pubblici.

NIBIRII Festival presenta un roster all’insegna della trasversalità più assoluta. Tra gli artisti in cartellone, spiccano AZYR con la sua techno implacabile, I Hate Models con la sua grinta dura e cruda, la scozzese Hannah Laing con il suo mix ipnotico di trance e hard groove, Kobosil con il suo il sound oscuro e ipnotico, SHLOMO e Dyen bravi come nessuno a ricreare le atmosfere da rave.

NIBIRII Festival disporrà di quattro palchi creativi, vivaci e caratterizzati da richiami ultraterreni per non dire mistici, il tutto all’insegna del love&peace, dell’inclusione, dell’unità, con un programma arricchito anche da installazioni artistiche, workshop ed attività interattive.

I biglietti per NIBIRII il partono da un prezzo di 164 euro – disponibili i biglietti anche per i singoli giorni del festival – ed il campeggio in loco è disponibile. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale del festival.

foto di Rachel Ecclestone