Giugno 2025: Afterlife Festival debutta a Barcellona

Un nuovo capitolo e una nuova dimensione per Afterlife e per la sua community, un vero e proprio ponte tra passato, presente e futuro: questo e molto altro è Afterlife Festival, in programma al circuito di Barcellona-Catalogna venerdì 13 e sabato 14 giugno 2025, con il venerdì a cura di ANYMA ed il sabato a cura di MRAK, per un viaggio musicale vario e allo stesso tempo coeso.

Afterlife Festival si svolgerà su due palchi e godrà di una qualità produttiva senza eguali, come la lunga tradizione di Afterlife insieme da anni: acustica, lighting, visual e scenografie di altissimo livello, per continuare a valorizzare i suoi artisti e la loro musica, sempre e comunque all’insegna dell’avanguardia. Il miglior modo per proseguire un percorso eccellente, per continuare a crescere e per ringraziare il pubblico di tutto il mondo che dal 2016 segue Afterlife, i suoi artisti ed i suoi eventi.

Afterlife Festival arriverà a Barcellona subito dopo l’appuntamento in calendario all’ Hipódromo de las Américas di Città del Messico, martedì 10 e mercoledì 11 giugno 2025.

I biglietti per Afterlife Festival sono in vendita a questi link: venerdì e sabato