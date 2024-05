La line up completa di LMF Croazia 2024

La quarta edizione del festival LMF (acronimo per Let Music Free) si svolgerà venerdì 7 e sabato 8 giugno 2024 presso il lago Jarun di Zagabria, in Croazia. In cartellone dj di chiara fama quali Dom Dolla, Argy, Chris Lake, Mind Against, Claptone, Matroda, Dubfire, Sam Paganini e tanti altri, insieme ad una serie di talenti locali e nazionali.

Nel giro di pochi anni, LMF è diventato il più importante festival elettronico di Zagabria. Ospitato nei pressi del bellissimo lago Jarun, a soli 15 minuti da tutti i punti più nevralgici della città, LMF è noto per la produzione di alto livello, per le scenografie creative – come ad esempio quella a bordo di un tram di Zagabria – per le offerte culinarie per palati i fini e per le opere d’arte disseminati in tutta la località, che la rendono una delle più apprezzate di tutta Europa.

Negli ultimi anni, Zagabria ha consolidato la sua reputazione di città più interessante d’Europa per una breve vacanza in città. Non soltanto è ben collegata da compagnie aeree regolari e low-cost con i principali centri europei, ma si trova anche su un percorso ideale per i viaggiatori zaino in spalla che esplorino questa parte d’Europa e attraversano la Croazia per raggiungere la tanto amata costa adriatica. Al centro di questa oasi urbana si trova il lago Jarun, che ospita il festival LMF. È possibile trascorrere le proprie giornate esplorando la ricca storia di Zagabria, godere dell’eccellente offerta culturale e gastronomica e – la sera – ballare al ritmo delle stelle dell’elettronica presenti a LFM.

La line-up dell’edizione di quest’anno di LFM offre il meglio della musica house e techno, con Dom Dolla a guidare l’autentico all stars team di LFM. Il fuoriclasse australiano è uno dei dj più richiesti al mondo ed è l’artefice di successi come “Take It” e “San Frandisco”, diventati autentici inni della musica elettronica. Argy si distingue da anni come un paladino dell’underground, grazie alla sua innata capacità di miscelare house e techno; Chris Lake è da sempre un autentico esploratore dell’elettronica: i suoi brani “Changes”, “Operator” e “Turn Off The Lights” sono autentici classici dance.

Claptone è un dj davvero magico che porta sempre la vera anima nei suoi set: suona in tutto il mondo e a Ibiza ha il suo rinomato party “The Masquerade”. È riconoscibile per la sua maschera dorata, i ritmi ipnotici e le melodie seducenti che sanno conquistare i cuori di tutto il mondo. A LMF si esibiranno anche i Matroda – autentici idoli da queste parti – e gli iconici italiani Mind Against e Sam Paganini. Insieme a loro, tanti nomi importanti della scena elettronica regionale e nazionale: Bosk, Dallerium, Damir Hoffman, Danceelectric, Discopolis, DJ Jock, Einfakinn, Ilija Đoković, Joe2shine, Kosta Radman, Kraundler, Lanna Lokka, Luka Kosty, Mjuz, Percassi, Tomo in der Mühlen, Vedran Car, Viktor e Yakka.

Al festival LMF, la musica permette di esplorare ogni libertà, di incontrare persone e di creare ricordi indimenticabili, di liberare i propri sensi e di vivere un weekend indimenticabile in una location straordinaria.

Meglio non perdere altro tempo ed acquistare i propri biglietti sul sito ufficiale di LMF.