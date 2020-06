A fine luglio Tomorrowland Around The World

Un’esperienza unica, un festival musicale digitale di due giorni, con i nomi più importanti della musica elettronica e le migliori tecnologie 3D al mondo relative a design, produzioni video e effetti speciali

Immaginatevi… una nuova, affascinante location di Tomorrowland, creata negli ultimi mesi in una località lontana da ogni dove, in un luogo che nessuno mai sognerebbe di visitare: una location che è pronta ad aprire le sue porte e dare il benvenuto ad un pubblico proveniente da tutto il mondo. Tutto questo per un unico week-end. Sabato 25 e domenica 26 luglio Tomorrowland presenta Tomorrowland Around The World, the digital festival: un’esperienza assolutamente spettacolare aperta ad un pubblico di ogni età e di ogni dove, senza frontiere né confini. Una première mondiale ed un salto di qualità decisivo per il futuro dei festival musicali digitali.

Negli ultimi mesi, Tomorrowland ha ricevuto molte richieste e tanti suggerimenti dalla sua comunità mondiale, per realizzare qualcosa di davvero speciale durante i due week-end (entrambi come sempre sold out) che avrebbero celebrato in Belgio l’edizione 2020 di Tomorrowland. Questo fortissimo legame ha ispirato Tomorrowland a creare un nuovo brand e una nuova piattaforma che consenta ai suoi visitatori di partecipare ad un’esperienza senza precedenti. I partecipanti al festival potranno muoversi con facilità in un magico e nuovissimo Tomorrowland grazie ai loro pc, laptop, smartphone e tablet – senza nessun visore – e esplorare l’intero festival interagendo insieme ai propri amici. Il programma dei due giorni del festival offrirà ai suoi partecipanti un fitto programma con tantissimo da fare, vedere e vivere. Come in ogni edizione di Tomorrowland, musica e show incredibili saranno i grandi protagonisti del week-end di fine luglio. Il festival presenterà otto palchi differenti, in puro stile Tomorrowland: Atmosphere, Core, Freedom Stage, Elixir ed altri ancora.

Tre stage saranno realizzati appositamente dal team creativo e dagli artisti di Tomorrowland; ogni palco proporre il meglio della musica elettronica mondiale grazie ai suoi artisti più idolatrati, coinvolgendo i più diversi generi musicali, accompagnando il tutto con fuochi d’artificio e laser show tipici di Tomorrowland. E come autentica ciliegia sulla torta del Mainstage, ‘The Reflection of Love, Chapter 1’ – il tema dominante dell’edizione 2020 – sarà rivelato in anteprima mondiale durante Tomorrowland Around The World. Insieme alle performance, durante il festival ci saranno una serie di esperienze interattive: webinar ispirazionali, giochi e workshop dedicati a lifestyle, cibo, moda e alla Tomorrowland Foundation. Tomorrowland Around The World sarà un’esperienza di due giorni, dalle 15 all’1 di notte. Una vera e propria ‘time-zone-friendly’ sarà aperta e dedicata al pubblico dell’Asia e delle Americhe. Tomorrowland Around The World utilizzerà per i suoi otto palchi le migliori tecnologie 3D mondiali relative a design, video production, gaming ed una serie di effetti speciali; avrà una line up spettacolare con i più importanti protagonisti della scena elettronica, che durante il week-end di fine luglio presenteranno contenuti esclusivi in anteprima mondiale.

Michiel Beers, co-fondatore di Tomorrowland: “Tomorrowland Around The World è il frutto di dello sforzo di un team composto da centinaia di persone, che stanno lavorando senza sosta per creare un’esperienza mai vissuta prima nel campo dell’intrattenimento. Sin da quando siamo partiti con questo progetto e le idee hanno iniziato a prendere forma, abbiamo subito sentito e percepito grande energia e tanta positività da parte di tutte le persone coinvolte. Per noi si tratta di reinventare il nostro modello di festival experience, ma in tutta sincerità crediamo che sapremo portare lo spirito di Tomorrowland ai massimi livelli, coinvolgendo tutti quanti, ognuno nelle proprie case. Speriamo che le centinaia di migliaia di persone sapranno idealmente unirsi, ritrovarsi e organizzarsi in maniera responsabile, dal Canada all’Australia, dal Giappone al Brasile o ovunque essi siano. Anche e soprattutto durante un week-end che è solito celebrare Tomorrowland in Belgio, saremo tutti in grado di unire il nostro mondo in qualcosa di unico”.

Il popolo di Tomorrowland potrà vivere questa esperienza unica insieme ai propri amici: sfoggiando il proprio outfit preferito da festival, piantando la propria tenda in giardino, montando un grande schermo, invitando amici ed affetti per un barbecue a suon di musica, decorando a tema il proprio balcone e le stanze di casa propria, in modo che Tomorrowland Around The World unisca tutti quanti nel nome della musica in maniera sicura e responsabile.

Tutti gli ulteriori dettagli saranno rivelati nelle prossime settimane.

