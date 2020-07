Katy Perry, Eric Prydz e VER:WEST i nuovi guest di Tomorrowland

Sempre più ricco di contenuti Tomorrowland Around The World, il festival digitale in calendario sabato 25 e domenica 26 luglio in modalità pay-per-view sul sito di Tomorrowland. Notizia fresca di questi giorni la presenza di tre ulteriori special guest, che si aggiungono ad un roster composto da oltre 60 artisti in rappresentanza del meglio della musica elettronica mondiale. Katy Perry, Eric Prydz e VER:WEST si aggiungono infatti a nomi del calibro di Adam Beyer, Amelie Lens, Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki e Tale of Us.

Katy Perry è una delle artiste cha ha venduto più dischi nella storia; nell’ultimo week-end di luglio abbaglierà il Popolo di Tomorrowland di tutto il mondo con uno spettacolo mozzafiato e con una serie di effetti speciali, eseguendo i suoi più proverbiali successi, molti dei quali sono diventate tra le hit assolute del 21esimo secolo, così come presenterà in anteprima alcune tracce di “Smile”, il suo quinto imminente album, che uscirà il prossimo 14 agosto. A Tomorrowland Around The World Eric Prydz presenterà in anteprima il suo nuovissimo [CELL.] show. Negli anni passati Tomorrowland e il venerato dj e producer svedese Prydz hanno sempre lavorato insieme nel migliore dei modi; così hanno pensato di sviluppare insieme uno spettacolo unico per questa edizione digitale del festival belga. E sempre in tema di prime assolute, Tijs Verwest, meglio conosciuto come Tiësto, farà il suo debutto a Tomorrowland Around the World; sull’iconico Freedom Stage svelerà il suo nuovo progetto melodic house VER:WEST.

Tomorrowland Around the World, the digital festival