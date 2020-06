Tomorrowland Around The World: i biglietti ed i pacchetti speciali

Gli appassionati di musica di tutto il mondo possono iniziare a pianificare la loro partecipazione e presenza – per un giorno o per l’intero week-end – a Tomorrowland Around The World, the digital festival. Dopo aver appena rivelato ad inizio settimana l’intera line-up e dato una prima esclusiva anticipazione della pazzesca nuova location di Tomorrowland, dalle 15 di oggi (giovedì 18 giugno 2020, orario CEST) è possibile acquistare i biglietti per partecipare al festival digitale di Tomorrowland. I biglietti sono disponibili esclusivamente sul sito tomorrowland.com.

Tomorrowland offre diverse opzioni: il biglietto per un giorno costa €12.50, per l’intero week-end costa €20.00. Quest’ultimo biglietto comprende una settimana di video-on-demand per vivere e rivivere l’intera esperienza. I pacchetti Special Home Party e People Of Tomorrowland offrono l’opportunità ad un pubblico di ogni età e di ogni dove di partecipare a Tomorrowland Around The World in maniera unica e con modalità davvero speciali. I biglietti possono essere acquistati in qualunque parte del mondo ci si trovi e la vendita durerà sino al giorno di inizio del festival.Tomorrowland Around the World si svolgerà sabato 25 e domenica 26 luglio 2020 dalle 16 all’1 (CEST), con la partecipazione di più di 60 tra i più importanti artisti della musica elettronica, spalmati su 8 stage diversi dotati della miglior tecnologia in tema di design 3D, produzioni video ed effetti speciali. Adam Beyer, Amelie Lens, Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Tale of Us, Tiësto, Timmy Trumpet e tanti altri ancora: autentici fuoriclasse di categoria, il meglio che si possa chiedere per un festival di questo spessore.

I biglietti per questo magnifico mondo nuovo sono disponibili da oggi – giovedì 18 giugno 2020 alle ore 15 (CEST) – attraverso il sito tomorrowland.com. Il biglietto per l’intero week-end (€20.00) consente l’accesso a Tomorrowland Around The World per entrambi i giorni, consentendo una completa immersione in questo festival; include anche un codice d’accesso per rivivere il festival sul sito tomorrowland.com per un’intera settimana, da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2020. Il biglietto giornaliero (€12.50) dà l’accesso alla giornata di sabato o a quella di domenica, e non comprende la cosiddetta Relive Platform.

Il popolo di Tomorrowland è calorosamente invitato a vivere queste emozioni e a celebrare questo evento unico insieme ai propri migliori amici. Tomorrowland offre infatti alla sua community mondiale diverse possibilità molto speciali per festeggiare i due giorni del festival a casa propria, inclusi gli esclusivi pacchetti Home Party e People of Tomorrow Packages, entrambi in grado di elevare il concetto di intrattenimento ad un livello superiore.

I pacchetti The Home Party e People of Tomorrow sono stati concepiti con grande cura ed attenzione e propongono numerosi gadget davvero unici, come l’esclusivo braccialetto di Tomorrowland e il poster Around the World Edition, il JBL Flip 5 Speaker (Tomorrowland limited-edition), la bandiera ufficiale di Tomorrowland, le tazze di Tomorrowland, gli apribottiglie, barre luminose, confezioni di coriandoli e le carte da gioco di Tomorrowland. Ogni Home Party Package include 5 codici d’accesso per rivivere il festival per un’intera settimana e portare davvero le emozioni di Tomorrowland Around The World a casa propria. Tomorrowland Around The World, the digital festival è pronto ad unire il pubblico di tutto il mondo in maniera sicura e responsabile, un pubblico che potrà vestirsi con il proprio miglior outfit da festival, mettere la propria tenda in giardino per creare il proprio personalissimo Dreamville, allestire un mega schermo, invitare i propri cari per un barbecue a suon di musica, allestire il proprio balcone o la propria stanza nel migliore dei modi. Tomorrowland si augura che le centinaia di migliaia di persone coinvolte – dal Canada all’Australia, dal Giappone al Brasile e da ogni dove – sappiamo unirsi in maniera responsabile, ognuno a casa propria, anche e soprattutto in un fine settimana nel quale Tomorrowland è solito celebrarsi in Belgio. Mai come questa volta il popolo di Tomorrowland ha il potere di unire il mondo. Tomorrowland Around The World è pronto ad usare la miglior tecnologia del mondo per quanto riguarda design in 3D, produzioni video, gaming ed effetti speciali per unire 8 stage differenti e una line-up stellare, con ogni artista che porterà con sé contenuti musicali e video assolutamente esclusivi e che saranno rivelati soltanto sul sito tomorrowland.com durante l’ultimo week-end di luglio.

Tomorrowland Around the World, the digital festival