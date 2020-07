Per Tomorrowland Around The World inizia il conto alla rovescia

Mancano davvero poche ore a Tomorrowland Around The World, the digital festival, in programma sabato 26 e domenica 27 luglio 2020. Tantissimi i suoi contenuti, dalle performance di Katy Perry e David Guetta alle sessioni ispirazionali con will.i.am e Shaquille O’Neal, alla scoperta dei sapori del mondo con Tastes Of The World e Netsky. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Sabato 25 e domenica 26 luglio 2020 Tomorrowland organizza Tomorrowland Around The World, il festival digitale: un’esperienza unica, spettacolare, aperte al pubblico di ogni età e ogni luogo, senza confini né barriere, un’anteprima mondiale, qualcosa di mai visto prima, destinato ad elevare il livello e la qualità dei festival digitali musicali, con 60 tra i migliori artisti della musica elettronica ed effetti speciali in 3D.

Qualche nome in cartellone? Katy Perry, Adam Beyer, Amelie Lens, Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Tale of Us, Tiësto, Timmy Trumpet e tanti altri ancora, in rappresentanza dei più diversi generi musicali, dalla trance all’hardstyle, dalla dubstep alla future bass. Tomorrowland Around The World proporrà la miglior musica elettronica, con le migliori tecnologie per quanto riguarda 3D, design, produzioni video, gaming ed effetti speciali. Il tutto spalmato su otto stage differenti, da partire dall’iconico Mainstage che introdurrà al magico mondo di ‘The Reflection of Love – Chapter 1’, Atmosphere, Core, Freedom Stage e di tutti gli altri stage, dei quali già si intravvedono sul web le prime esaltanti anteprime.

Oltre alla musica e agli effetti speciali, Tomorrowland Around The World vuole offrire una serie di contenuti esclusivi: così si spiegano le sessioni ispirazionali, condotte da una serie di leader mondiali, ognuno ritenuto tale nel proprio settore di riferimento, ognuno in grado di suggerire consigli per migliorarsi e avere un approccio migliore alla vita, con nomi quali dell’ex campione NBA Shaquille O’Neal, il frontman dei Black Eyed Peas will.i.am e il fondatore del Cirque du Soleil Guy Lalibertè. I loro messaggi saranno il modo migliore per ispirarsi e fare riferimento a ‘Live Today, Love Tomorrow, Unite Forever’, il mantra che da sempre accompagna Tomorrowland. Questi tutti i nomi coinvolti: Adrien Moisson, Arnoud Raskin, Ben Francis, Bethany Hamilton, Boyan Slat, Gaggan Anand, Guy Laliberté, Ida Engberg, Johan Ernst, Prince Ea, Ran Tellem, Shaun Ross, Shaquille O’Neal, Sebastian Wussler, will.i.am e Yamashita Tomohisa. Personaggi che racconteranno storie, passioni, creatività, solidarietà, sostenibilità e tanto altro ancora. Ogni sessione durerà tra i 10 e 15 minuti e saranno disponibili per l’intera durata del festival.

Tastes of The World e Netsky proporranno i loro piatti e le relative ricette per gustarsi al meglio Tomorrowland Around The World, grazie ai suggerimenti di autentici masterchef, facili da seguire grazie ad altrettanto semplici video. Tutte le informazioni in questo link.

I partecipanti al festival potranno muoversi con estrema facilità all’interno del festival con i propri device (PC, laptop, smartphone o tablet), senza dover ricorrere ad alcun visore, interagendo con i propri amici e scegliendo tutte le opzioni disponibili tra musica, webinar, workshop, moda e cibo per l’intera durata di Tomorrowland Around The World. Il Popolo di Tomorrowland potrà vivere questa esperienza con il miglior outfit da festival, mettendo le proprie tende in giardino, posizionando dove vuole il proprio grande schermo, invitando gli amici per un barbecue, divertendosi dal proprio balcone o dalla propria stanza di casa. Sempre e comunque in maniera intelligente e responsabile.

Tomorrowland Around the World, the digital festival