Decibel Open Air: la line up definitiva

Decibel Open Air annuncia il programma completo della sua quarta edizione, in programma al Parco delle Cascine di Firenze sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 da mezzogiorno a mezzanotte.

Tante le novità in uno dei festival più attesi nel calendario internazionale di categoria: una nuova location, tre stage – uno nuovo di zecca – oltre quaranta artisti italiani e internazionali in rappresentanza del meglio che la musica, elettronica e non solo, può offrire. Decibel Open Air proporrà l’unione tra live e dj set, la musica e gli allestimenti di elrow, il party elettronico più celebrato e divertente al mondo e del festival scozzese Terminal V, a sua volta un must per i clubber europei. Sui tre palchi si alterneranno tra gli altri i live di autentici fuoriclasse quali Paul Kalkbrenner, Caribou, Cosmo, Reinier Zonneveld e Vitalic, i dj set di veri e propri pesi massimi della console quali Amelie Lens, Fisher, Marco Carola, Michael Bibi, Nina Kraviz, Peggy Gou e Richie Hawtin.

Questo il programma completo dei due giorni di Decibel Open Air:

sabato 10 settembre 2022: Amelie Lens, Fisher, Marco Carola, Richie Hawtin, Giorgia Angiuli, Fideles, Stephan Jolk, Malandra Jr. (DOA stage); Kölsch, Wade, Marc Maya, Toni Varga, Viviana Casanova, Dimmish, Kommando (elrow stage); 2manydjs, Caribou (live), Overmono (live), Jessy Lanza, Elkka, Giulia Tess (Amphitheatre stage)

domenica 11 settembre 2022: Peggy Gou, Paul Kalkbrenner (live), Nina Kraviz, Michael Bibi, Solardo, KAS:ST, Pôngo (live), 1979 (DOA stage); 999999999 (live), Adiel, I Hate Models, Pan-Pot, Reinier Zonneveld (live), T78, Mattia Trani (live), Sara Mozzillo (Terminal V stage); Cosmo (live), MACE (dj set), Vitalic (live), Tamburi Neri (live), Klaus (Amphitheatre stage)

Per tutte le info di biglietteria: www.decibelopenair.com

Decibel Open Air è una produzione Decibel Eventi, Nautilus Event, VIVO Concerti

Official media partner MTV, il brand di intrattenimento di Paramount in onda in Italia in esclusiva su Sky (canale 131 e in streaming su NOW)