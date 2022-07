Decibel Presents: special guest Solomun

Sabato 23 luglio 2022 (dalle 16 all’1) ultimo appuntamento stagionale con la rassegna Decibel Presents all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, serate con il meglio della musica elettronica a cura di Decibel Open Air, il miglior viatico possibile per prepararsi all’edizione 2022 del festival fiorentino, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre al Parco delle Cascine di Firenze.

Per il gran finale di Decibel Presents, sabato 23 luglio in console un autentico peso massimo della console, Mladen Solumun. Da diversi anni Solomun è un riferimento assoluto nel djing e nella musica elettronica, grazie alle sue produzioni e ai suoi remix per Depeche Mode, Leonard Cohen e Nina Kraviz, alle sue serate al Pacha di Ibiza e ai suoi set in festival quali Coachella, Tomorrowland e Time Warp. Notevoli altresì il video di “Customer Is King”, la 100esima release della sua etichetta discografica Diynamic, girato all’interno di GTA V, il videogioco più venduto di sempre, e il suo album “Nobody Is Not Loved”, uscito lo scorso anno su BMG e al quale ha collaborato persino Jamie Foxx.

Con Solomun si conclude nel migliore dei modi la stagione estiva di Decibel Presents all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, che prima di Solomun ha proposto Ilario Alicante, Fatboy Slim, Joseph Capriati, Charlotte de Witte ed Enrico Sangiuliano. Adesso non resta che attendere Decibel Open Air.

www.decibelopenair.com