Decibel Open Air 2023: ecco la line up

Sabato 9 e domenica 10 settembre 2023 il meglio dell’elettronica torna a Firenze grazie a Decibel Open Air, dopo il sold out della recentissima Easter Edition e dopo l’edizione 2022, capace di portare nella capitale toscana oltre 50mila persone, il 30% delle quali provenienti dall’estero.

La crescita italiana ed internazionale di Decibel Open Air è destinata a rafforzarsi, grazie ad una serie di conferme ed altrettante novità. Tra queste ultime, una nuova location di oltre 100mila metri quadrati, più fruibile ed in grado di migliorare servizi e logistica: tutti i dettagli saranno rivelati nelle prossime settimane.

A Decibel Open Air arriva il meglio dell’elettronica grazie a Moderat (live), Paul Kalkbrenner (live), Peggy Gou, Michael Bibi, Amelie Lens, Salmo (live), Lazza (live), Boris Brejcha, Loco Dice B2b Jamie Jones, Camelphat, Meduza, I Hate Models, Folamour, WhoMadeWho, Nico Moreno, Trym, 999999999, Indira Paganotto, Charlie Sparks, Klangkuenstler, Anfisa Letyago, Adiel, Daria Kolosova, Raven, Amémé, Honey Luv, Brina Knauss, Luca Agnelli, Dov’è Liana, Pôngo, Mattia Trani, Speaking Mind e tanti altri ancora.

Paul Kalkbrenner torna a Decibel Open Air per la terza volta: l’artista tedesco è tra i più decisivi nella storia della musica elettronica, grazie ai suoi dodici album, al suo film di culto “Berlin Calling” e relativa colonna sonora, il suo live davanti alla Porta di Brandenburgo per il 25esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino (oltre 500mila spettatori) e tantissimo altro.

Poche artiste stanno infatti avendo un impatto globale sulla musica come la coreana Peggy Gou: tra le tante gemme del suo percorso artistico, la compilation Dj Kicks! del 2019, la collana riservata soltanto ai migliori dj del pianeta. Una prova di classe e di forza nello stesso tempo, una selezione che spazia nel tempo e nello spazio: disco, house, techno, electro, con tracce risalenti anche al 1983.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 mila persone, e conta oggi oltre 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 42 dischi d’oro. Il suo disco “Flop”, uscito il 1° ottobre 2021 ha raggiunto oltre 260 milioni di streaming, il suo eclettismo è proverbiale e va ben oltre la mera dimensione musicale.

Lo scorso anno il suo album “SIRIO” è stato il più venduto in Italia, ed è rimasto al primo posto FIMI/Gfk per 21 settimane, totalizzando oltre 1 miliardo di stream: concluso trionfalmente il 2022, Lazza ha iniziato il 2023 nel migliore dei modi con il secondo posto di “CENERE” al Festival di Sanremo, per poi proseguire con il suo OUVER-TOUR nei palasport e all’Arena di Verona (tutte le date sold out); il tour estivo, LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023, partirà il 24 giugno e si concluderà a settembre proprio al Decibel Open Air.

