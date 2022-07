Sinfonia: la piattaforma esclusiva di BitSong

È on line il sito di Sinfonia, vero e proprio sistema di finanza decentralizzata a cura di BitSong, sistema blockchain open source che unisce l’intera filiera musicale, dall’artista ai suoi fan, dalle etichette discografiche ai professionisti del settore.

Grazie a Sinfonia, per la prima volta in assoluto è possibile la creazione del Fan-Token, la moneta in cryptovaluta dell’artista: ogni artista conia le sue monete virtuali e le distribuisce ai suoi fan, che possono così entrare a far parte del suo universo ed avere accesso a contenuti esclusivi, incidere nelle decisioni dell’artista e, ovviamente, fare trading e quindi comprare, scambiare e vendere.

Essere parte di Sinfonia è semplicissimo: in quanto sistema di finanza decentralizzata, non è necessario aderire a nessun listino di token, così come crearli e scambiarli saranno operazioni svincolate da ulteriori procedure. Con Sinfonia si può creare valore da tradursi in accessi esclusivi a concerti, serate e tour, contribuire al percorso professionale degli artisti, acquistare NFT, album e canzoni disponibili soltanto per i possessori dei fan token.

Grazie a Sinfonia, l’interazione tra artista ed il suo pubblico non è mai stata così semplice. Tra i primi nomi che hanno aderito, gli artisti Adam Clay, Carolina Marquez, FONTI, Karina, Luca Testa, Nicola Fasano, Puro Lobo e Rawanne, le etichette discografiche 404 Deep Records, Blackjack Records, Delta9 Recordings, N43 Records e Vibranium e EnModa, quest’ultimo un festival e una cerimonia in programma a giugno sull’isola di Cipro.

Nelle prime ventiquattr’ore dal lancio di Sinfonia, ben 100mila sono state le transazioni registrate, così come l’aggiornamento della blockchain è avvenuto in meno di sei minuti, numeri e tempistiche che valgono più di tante parole. Due traguardi assai rilevanti, basti pensare che in tutta la sua attività BitSong aveva sinora registrato 250mila transazioni; per celebrare al meglio questo esordio, lunedì 1° agosto 2022 BitSong organizzerà un Airdrop, ovvero regalerà fantoken a tutti i membri della community in possesso di determinati requisiti.

BitSong nasce nel 2017 da un’idea di Angelo Recca, CTO di BitSong, affiancato dal General Manager Iulian Anghelin. Il progetto sta già coinvolgendo quasi 18.000 investitori

BitSong: Empower the Music

https://bitsong.io/

https://sinfonia.zone