MOGA Essaouira, Marocco: i primi nomi annunciati

Dopo due anni di pausa, il festival MOGA è pronto a tornare ad Essaouira in Marocco per la sua quinta edizione da martedì 2 a domenica 6 ottobre 2024 con il migliore ed eclettico mix di musica, benessere, arte e conferenze. Un vero e proprio raduno culturale che prevede in particolare diverse attività e concerti nel centro città (il 2 ed il 3 ottobre) e una programmazione ricchissima presso il Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa (dal 4 al 6 ottobre). Dekmantel Soundsystem, DJ Tennis, dOP, Margaret Dygas, Seth Troxler, Rhadoo, Prins Thomas, Hunee, Sonja Moonear e Shkoon sono soltanto alcuni dei nomi principali appena annunciati per l’edizione 2024 di MOGA.

L’edizione portoghese di MOGA si è appena conclusa ed ha stabilito il suo record di presenze: 23mila. L’edizione in Marocco è pronta ad ospitarne 16mila, con 30% di presenze internazionali. Il programma OFF del 2-3 ottobre offre attività gratuite e a pagamento a Essaouira, quali workshop, lezioni di yoga e concerti. Tra gli artisti in cartellone, figurano elementi di spicco della scena elettronica marocchina così come non mancheranno una serie di iniziative culturali che da tempo danno lustro alla scena locale, come il murale dell’artista di strada Said Sabah, realizzato con il sostegno del Ministero della Gioventù, della Cultura e della Comunicazione del Marocco e del Municipio di Almada.

Originariamente chiamata Amogdul (“la ben custodita” in berbero), Essaouira divenne Mogador sotto l’influenza portoghese e spagnola. La sua medina, patrimonio mondiale dell’UNESCO, è apparsa in “Game of Thrones” e in diversi film. Luogo popolare per i surfisti e gli amanti del kitesurf, Essaouira emana uno stile di vita rilassato e hippie. Il movimento libertario degli anni ’60 ha trovato qui un rifugio, attirando leggende come Jimi Hendrix e Cat Stevens.

Dal 4 al 6 ottobre prossimi, il Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa tornerà ad ospitare cinque palcoscenici con artisti marocchini, portoghesi e internazionali; l’edizione dello scorso anno era stata annullata a causa del terremoto che colpì il Marocco.

L’edizione 2024 di MOGA proporrà il sempre eccellente Seth Toxler ed il re della disco scandinava Prins Thomas, così come il DJ e proprietario di club zurighese Kalabrese porterà la sua disco minimalista, i pionieri della techno rumena Praslea e Rhadoo diffonderanno le loro eclettiche sonorità, i popolari Pachanga Boys il loro amatissimo mix di house, prog e molto altro, il trio house francese Apollonia i loro profondi ed inebrianti.

Tutto questo viene impreziosito dal minimalista giapponese di culto Fumiya Tanaka, dalle selezioni amorose disco, soul e house di Hunee, dagli spettacoli dal vivo di Stavroz, ADASSIYA e del gruppo francese dOP, dalla brillante house e techno di Margaret Dygas e dai loop inebrianti di Maayan Nidam e da molto altro ancora.