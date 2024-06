EXIT, mts Dance Arena: la line up definitiva

L’mts Dance Arena dell’EXIT Festival (10-14 luglio 2024 a Novi Sad, in Serbia) è da sempre un indiscusso tempio della musica elettronica e la lineup di quest’anno non fa che confermarlo. Carl Cox, Bonobo, ARTBAT, Black Coffee, Maceo Plex, Sama’ Abdulhadi, Klangkuenstler, Carlita, I Hate Models, Patrick Mason, Franky Wah, Barry Can’t Swim, ARTBAT, Argy b2b Vintage Culture, Avantika, Human Rias e Lanna sono I principali nomi in cartellone per un apputamento clou dell’estate mondiale dei festival ed i cui prezzi dei biglietti aumenteranno a partire da sabato 15 giugno. Meglio affrettarsi ed assicurarsi il proprio posto ad EXIT.

EXIT ha una visione sonora globale: un autentico tempio elettronico, capace di radunare in ogni sua edizione un pubblico proveniente da ogni dove e sa che che ad EXIT vivrà un’esperienza senza eguali. Tra le principali novità dell’edizione di quest’anno, il duo ucraino ARTBAT, fresco di esibizione a Sea Star – festival facente parte della galassia EXIT – e che ha recentemente fatto scalpore con la cover della leggendaria hit dei Chemical Brothers “Hey Boy Hey Girl”, grande attesa altresì per Argy e Vintage Culture (in modalità b2b) e per Lanna, il talento 18enne fiore all’occhiello di EXIT, che tornerà in Serbia forte delle sue performance a Ibiza.

EXIT è rinomato anche e soprattutto per la sua location, la leggendaria Fortezza di Petrovaradin di Novi Sad, autentica roccaforte che fu completata nel 1780 e che giovedì 11 luglio ospiterà il titano della techno Carl Cox, le sonorità poliedriche di Klangkuenstle, l’eclettica palestinese Sama’ Abdulhadi; sabato 13 luglio protagonisti il boss della label Ellum Audio Maceo Plex, la techno radicale di I Hate Models e l’iconico berlinese Patrick Mason. Protagonista assoluto di EXIT 2024 saranno a loro volta Black Coffee, vincitore dei Grammy Awards, massimo profeta della Afro House e resident tutta l’estate ad Ibiza, l’eclettico musicista e produttore Bonobo, sempra capace di suonare attingendo al suo know-how hip-hop, soul e jazz.

Gli altri stage di EXIT non saranno da meno: il palco NSNS Refreshed By Heineken Silver accoglierà talenti unici, quali Carlita, Sara Landry, Kobosil, Yotto, Helena Hauff, Cassie Raptor, Francis Mercier, Estella Boersma, Henry Saiz e Oguz. Gli stage Together X House by IQOS, Gaia Trance e Urban Bug proporranno per tutta la durata del festival un ampio e brillante excursus attraverso house, techno e trance grazie ad artisti quali ANTDOT, Alex Wann, Sasson, Kitty Amor, Mont Rouge e Sparrow & Barbossa e tanti altri ancora.

Meglio non perdere davvero altro tempo ed assicurarsi da subito i propri biglietti per partecipare ad EXIT. Questo il link.